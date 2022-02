Daniel Radcliffe jest istnym mistrzem metamorfoz. 32-letni aktor pojawił się jako "Weird Al" Yankovic na planie nadchodzącego filmu biograficznego Roku zatytułowanego "WEIRD: The Al Yankovic Story", którego produkcja rozpoczęła się na początku tego miesiąca w Los Angeles.



62-letni Yankovic przyznał, że jest "absolutnie zachwycony", że gwiazdor Harry'ego Pottera zagra go w filmie. "Nie mam najmniejszych wątpliwości, że z tej roli zapamiętają go przyszłe pokolenia" - zażartował.

Jankovic reinterpretował hity radiowe odkąd był nastolatkiem, grając piosenki znanych artystów, od Michaela Jacksona po Billy'ego Raya Cyrusa. "Kiedy w 1989 roku wyszedł mój ostatni film UHF, złożyłem uroczyste przyrzeczenie moim fanom, że będę publikować ważny film co 33 lata, jak w zegarku. Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc powiedzieć, że działamy zgodnie z harmonogramem" - dodał Yankovic .

Wideo youtube

Zdjęcie Al Yankovic /Getty Images



"WEIRD: The Al Yankovic Story": Pełna historia?

Według zapowiedzi nadchodzący film "nic nie ukrywa, badając każdy aspekt życia Yankovica, od jego błyskawicznego dojścia do sławy dzięki wczesnym hitom, takim jak "Eat It" i "Like a Surgeon", po jego gorące romanse z celebrytami i słynny zdeprawowany styl życia".

Film obiecuje także "zabrać widzów w naprawdę niewiarygodną podróż przez życie i karierę Yankovica, od utalentowanego cudownego dziecka po największą muzyczną legendę wszechczasów".

