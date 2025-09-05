Erotyczny thriller po polsku. Nie brakuje w nim śmiałych scen

"Trzy miłości"

Po sukcesie filmów "Kamper", "Córka trenera" i "Moje wspaniałe życie" Łukasz Grzegorzek wraca z pełnym śmiałych scen thrillerem erotycznym "Trzy miłości" . To studium intymnych relacji, towarzyszących im złożonych emocji, a zarazem portret bezustannego poszukiwania bliskości, przyjemności i wolności.



Lena (Marta Nieradkiewicz), czterdziestoletnia aktorka, świeżo po rozwodzie, chce ułożyć swoje życie na nowo. Gotowa na zmiany, szybko wpada w objęcia tętniącej nocnym życiem Warszawy, a zaraz potem Kundla (Mieszko Chomka) - młodego, charyzmatycznego studenta. Ich związek to eksplozja namiętności, w której stopniowo rozmywają się granice między bliskością i pożądaniem. Tymczasem Jan (Marcin Czarnik), były mąż Leny i ceniony prawnik, nie potrafi pogodzić się z końcem ich małżeństwa. Aplikacja szpiegowska zainstalowana na telefonie Leny oraz wynajęte mieszkanie naprzeciw jej okien stają się narzędziami kontroli nad nią. Czy to jeszcze nieszczęśliwa miłość, czy już niebezpieczna obsesja.

"Eden"

Oparty na prawdziwych wydarzeniach "Eden" Rona Howarda przenosi widzów na odizolowaną wyspę Floreana w archipelagu Galapagos, gdzie grupa ludzi porzuca cywilizację w poszukiwaniu lepszego życia. To, co miało być nowym początkiem, szybko zamienia się w przerażającą próbę sił - z naturą, z innymi i z samymi sobą. Gdy granice rozsądku i moralności się zacierają, to właśnie kobiety stają się głosem determinacji, empatii i nieugiętości. W rolach głównych największe gwiazdy kina: Ana de Armas, Vanessa Kirby, Jude Law, Sydney Sweeney i Daniel Brühl.

Niemiecki lekarz i myśliciel Friedrich Ritter osiedla się wraz z kochanką na bezludnej wyspie w archipelagu Galapagos. Wierzy, że tylko z dala od zachodniej cywilizacji może być panem własnego losu. Szybko zrozumie jednak, że rzeczywistość na wyspie daleka jest od rajskich wyobrażeń. Surowa przyroda, trudności z dostępem do wody i zabójcze drapieżniki wkrótce okażą się najmniejszymi z jego problemów. Niedoszły raj stanie się piekłem za sprawą kolejnych sześciorga osadników, którzy podobnie jak Ritter marzą o nowym początku. Próby pokojowego współistnienia zmienią się w niebezpieczną grę szalonych ambicji i nieokiełznanych namiętności. Między mieszkańcami wyspy wywiąże się walka o władzę, która prowadzi do zdrady, przemocy i rozlewu krwi.

"Eddington"

"Dziedzictwo. Hereditary" i "Midsommar. W biały dzień" wyniosły Ariego Astera na piedestał twórców współczesnego horroru. Z kolei "Bo się boi" udowodnił, że amerykański twórca uwielbia ryzyko. W swoim najnowszym filmie zatytułowanym "Eddington" reżyser postanowił połączyć western z satyrą polityczną i czarną komedią.

W tytułowym miasteczku Eddington położonym w Nowym Meksyku w maju 2020 roku w trakcie pandemii dochodzi do konfliktu między szeryfem (Joaquin Phoenix) a burmistrzem (Pedro Pascal). Konflikt eskaluje z dnia na dzień. Sąsiad staje przeciwko sąsiadowi. Gwiazdorską obsadę nowej produkcji Astera uzupełniają: Emma Stone, Luke Grimes, Micheal Ward i Deirdre O'Connell.

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie"

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" to kolejny fascynujący rozdział tytułowego uniwersum kinowego, opartego na prawdziwych wydarzeniach. W tej sugestywnej i mrożącej krew w żyłach odsłonie popularnego cyklu Vera Farmiga i Patrick Wilson jeszcze raz spotykają się, żeby po raz ostatni wcielić się w role słynnych, autentycznych badaczy zjawisk paranormalnych - Lorraine i Eda Warrenów.

Film wyreżyserował weteran franczyzy - Michael Chaves, a jego producentami są jej twórcy: James Wan i Peter Safran. Seria "Obecność" zarobiła dotąd na całym świecie ponad dwa miliardy dolarów i nowa część z pewnością znacząco podniesie jeszcze ten wynik.

"Moi synowie"

Francuski dramat "Moi synowie" to przejmująca opowieść o rodzinie podzielonej przez ideologię i nieodwracalnych konsekwencjach podejmowanych wyborów. W główną rolę wciela się Vincent Lindon, który za swoją kreację otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na zeszłorocznym festiwalu filmowym w Wenecji.

Pierre, lat 50, samotnie wychowuje dwóch synów. Są ze sobą bardzo zżyci. Najmłodszy Louis wkrótce opuści dom, by wyjechać na uniwersytet do Paryża. Nieco starszy Fus staje się coraz bardziej skryty. Zafascynowany przemocą, zaczyna działać w skrajnie prawicowych grupach ekstremistycznych, co jest nie do przyjęcia dla jego ojca.

"Jesteś wszechświatem"

Akcja filmu science fiction "Jesteś wszechświatem" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Pochodzący z Ukrainy Andriy Melnyk jest w trakcie kosmicznej misji, polegającej na transporcie na statku towarowym odpadów nuklearnych na opuszczony księżyc Jowisza - Callisto. Na jego oczach dochodzi do ogromnej eksplozji, w wyniku której cała Ziemia zostaje zniszczona. Wygląda na to, że mężczyzna został sam we wszechświecie. Jedynym towarzyszem Andryia pozostaje robot, którego poczucie humoru nie współgra zbytnio z sytuacją.

Zdezorientowany mężczyzna pogrąża się w marazmie, kompletnie nie wiedząc, co robić. Wszystko zmienia się z chwilą, gdy bohater dostaje wiadomość od francuskiej kosmonautki, która utknęła na odległej stacji kosmicznej. Andryi jest zdeterminowany, by za wszelką cenę do niej dotrzeć. A sam film z klasycznego science fiction zamienia się w przejmującą opowieść o najgłębszych ludzkich potrzebach.

"Rozgrywka życia"

David Duchovny wraca na ekrany z debiutem reżyserskim w stylu, który pokochali fani "Californication" - z humorem, ironią i dużą dozą emocjonalnej szczerości. "Rozgrywka życia" to opowieść o ojcu i synu, którzy próbują dogadać się po latach. Pełna błyskotliwych dialogów i zgryźliwego uroku historia o dwóch facetach, którzy próbują ogarnąć swoje relacje. Zamiast patosu - ironia. Zamiast łez - cięte riposty. Film lekki, zabawny i zaskakująco trafny w tym, co mówi o bliskości. W obsadzie oprócz samego reżysera: Logan Marshall-Green, Stephanie Beatriz, a także znani z "Californication" Pamela Adlon i Evan Handler.

"Nowe opowieści Franka"