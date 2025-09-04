Ari Aster marzył, by być jak Martin Scorsese

Amerykański reżyser już jako dziesięciolatek marzył, by być jak Martin Scorsese, a sam autor "Taksówkarza" po latach chwalił jego twórczość. Dziś Ari Aster uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących filmowców swojego pokolenia, któremu powierzono na "Dziedzictwo. Hereditary", "Midsommar. W biały dzień" i "Bo się boi" budżety, jakich zazdrościli mu bardziej doświadczeni reżyserzy.

Akcja najnowszego filmu "Eddington" rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku w Nowym Meksyku, wiosną 2020 roku. Pandemia koronawirusa, napięcia polityczne i zbliżające się wybory samorządowe stają się osią sporu między burmistrzem Tedem Garcią ( Pedro Pascal ) a szeryfem Joe Crossem ( Joaquin Phoenix ). Pragmatyczny Garcia wprowadza nakaz maseczek. Cross, archetyp kowboja - anarchisty odmawia podporządkowania się "dyktaturze strachu". Na horyzoncie pojawia się też plan budowy farmy serwerów, czyli metafora "prawdziwego wirusa", jakim dla bohatera jest internet.

Zdjęcie Kadr z filmu "Eddington" / UIP / materiały prasowe

"Eddington": koncept błyskotliwy, ale ryzykowny

Reżyser wykorzystuje westernowy schemat konfliktu dwóch mężczyzn walczących o władzę, lecz zamiast pojedynku na rewolwery serwuje nam wojnę na teorie spiskowe. To koncept błyskotliwy, ale i ryzykowny, bo reżyser celowo sięga po traumy, które wciąż są świeże. "Eddington" staje się przez to w gruncie rzeczy satyrą polityczno-społeczną: groteskowym freskiem o radykalizacji, wojnie informacyjnej i micie amerykańskiej wolności, która w obliczu pandemii zamienia się w karykaturę samej siebie.

Na tym tle - pełnym lęku, bezradności i poczucia wyzysku - "Eddington" pokazuje, jak łatwo amerykańska demokracja ustępuje przed mirażem wirtualnej wspólnoty. Aster zastanawia się, czy da się wskazać początek tego kryzysu i sam przyznaje, że nie ma jednej odpowiedzi. To raczej nawarstwienie psychologicznych lęków, społecznych napięć, politycznych podziałów i technologicznych uzależnień, które ostatecznie doprowadziły do triumfu skrajnego indywidualizmu. Reżyser z goryczą przypomina, że media społecznościowe miały sprzyjać dialogowi, a tymczasem stały się przestrzenią manipulacji.

Mój największy zarzut wobec filmu "Eddington" dotyczy tonu. Aster, mieszając farsę z tragedią, często igra z tematami zbyt bolesnymi, by je traktować z ironią. Wątki związane z protestami po śmierci George'a Floyda czy przemocą wobec czarnych bohaterów budzą poczucie, że reżyser przesadza. To ten moment, w którym film zamiast ostrza satyry staje się niekomfortowym spektaklem. Dodatkowo "Eddington" kilkakrotnie traci tempo. Aster rozciąga narrację do granic wytrzymałości. Oglądanie paranoi i dezinformacji potrafi być fascynujące, ale w nadmiarze zamienia się w udrękę.

Gwiazdorska obsada udźwignęła ciężar swoich ról?

Aster zgromadził gwiazdorską obsadę, ale nie wszyscy aktorzy udźwignęli ciężar swoich ról. Joaquin Phoenix w roli Joe’a Crossa ponownie sięga po sprawdzony repertuar grymasów znanych z "Jokera", przez co jego kreacja momentami trąci nużącą manierą. Pedro Pascal jako burmistrz Garcia ma być kontrapunktem dla ekspresji Phoenixa, ale w praktyce jest pozbawiony wyrazistości, to bardziej elegancki statysta niż realny przeciwnik w westernowym pojedynku. Emma Stone, choć obdarzona wątkiem traumy, została przez scenariusz zepchnięta na margines, jej bohaterka istnieje głównie po to, by podkreślić upadek męskiego protagonisty. Najciekawszy wydaje się Austin Butler jako groteskowy lider sekty, ale jego postać też balansuje na granicy autoparodii.

Zamiast aktorskiego fajerwerku dostajemy więc zbiór niedokończonych szkiców postaci, które giną w nadmiarze fabularnych pomysłów Astera.

Western miesza się tu z czarną komedią, czarna komedia z horrorem, a horror jest odbiciem współczesności. Film wizjonerski, ale nużący. Dodatkowo, nie pozostawia miejsca na refleksję. Dzieło chaotyczne i obciążone własną ambicją.

4/10

"Eddington" , reż. Ari Aster, USA 2025, dystrybutor: UIP, premiera kinowa: 5 września 2025 roku.