"Armageddon": legendarny film dzisiaj w TV

Naukowcy NASA odkrywają, że za osiemnaście dni zderzy się z Ziemią ogromna asteroida dorównująca wielkością stanowi Teksas. By zapobiec katastrofie, szef NASA Dan Truman (Billy Bob Thornton) decyduje się na wysłanie promu kosmicznego z niebezpieczną misją: uczestnicy wyprawy mają wywiercić w asteroidzie otwory i umieścić w nich ładunki nuklearne. Jedynym człowiekiem zdolnym do pokierowania wyprawą jest Harry Stamper (Bruce Willis) – światowej klasy specjalista, który całe życie spędził na platformach wiertniczych, pracując dla kompanii naftowych. Los całej ludzkości i przyszłość Ziemi spoczywa w jego rękach.

"Armageddon" to film katastroficzny z 1998 roku w reżyserii Michaela Baya. U boku Thortona i Willisa wystąpili m.in.: Ben Affleck, Liv Tyler, Steve Buscemi czy Owen Wilson. Produkcja otrzymała cztery nominacje do Oscara (m.in. za najlepszy dźwięk i efekty specjalne).



"Armageddon": kiedy i gdzie emisja?

Film "Armageddon" zostanie dzisiaj, 19 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć powtórkę w czwartek 21 sierpnia o godz. 0.50, również w Polsacie.