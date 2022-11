Netflix: "Enola Holmes 2" hitem platformy

Netflix opublikował dane dotyczące najpopularniejszych filmów na platformie w minionym tygodniu (31.10-06.11), z których wynika, że "Enola Holmes 2" jest najpopularniejszym filmem anglojęzycznym w globalnym zestawieniu. Produkcja jest zdecydowanym faworytem widzów - może się pochwalić wynikiem oglądalności prawie dwukrotnie wyższym niż film "Dobry opiekun", który zajął drugie miejsce.

Reklama

Film z Millie Bobby Brown był w minionym tygodniu najchętniej oglądaną produkcją anglojęzyczną także w Polsce!

"Enola Holmes 2": O czym opowiada film? Fabuła i zwiastun

Po rozwiązaniu pierwszej sprawy Enola Homes ( Millie Bobby Brown ) idzie w ślady swojego słynnego brata Sherlocka ( Henry Cavill ) i otwiera własną agencję... by szybko przekonać się, że życie kobiety detektywa to nie bułka z masłem. Akceptując surowe realia dorosłości, postanawia zamknąć swój biznes, gdy nagle zjawia się sprzedawczyni zapałek bez grosza przy duszy i daje jej pierwsze zlecenie z prawdziwego zdarzenia.

Wideo Enola Holmes 2 | Oficjalny zwiastun: część 2 | Netflix

Pragnie znaleźć swoją siostrę, lecz sprawa okazuje się o wiele bardziej zagmatwana i rzuca Enolę w nieznane rejony — od niepokojących londyńskich fabryk przez kolorowe sale koncertowe po najwyższe kręgi społeczne, nie wspominając o słynnym domu pod Baker Street 221B. Wpadłszy w sidła złowrogiego spisku, Enola musi zwrócić się o pomoc do dawnych przyjaciół — w tym samego Sherlocka — by rozwikłać tajemnicę. Gra toczy się dalej! - brzmi opis drugiej części filmu "Enola Holmes".

Zdjęcie "Enola Holmes 2" / Netflix / materiały prasowe

"Enola Holmes 2": Adaptacja przygód popularnej serii książek

"Enola Holmes" powstała na podstawie serii książek Nancy Springer "The Enola Holmes Mysteries", która opisuje przygody znacznie młodszej siostry Sherlocka i Mycrofta Holmesów - Enoli. Seria rozpoczęła się od tytułu "Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza" z 2006 roku i obejmowała sześć powieści, które skupiają się wokół tajemnic badanych przez Enolę.

"Enola Holmes to zbuntowana młodsza siostra Sherlocka i Mycrofta, która często przechytrza swoich genialnych braci. W dniu 16 urodzin Enoli jej matka znika bez śladu. Dziewczyna szuka pomocy u swoich starszych braci, ale szybko orientuje się, że bardziej od rozwiązania sprawy interesuje ich wysłanie jej do szkoły. W tej sytuacji robi jedyną rzecz, którą powinna zrobić mądra, zaradna i nieustraszona XIX-wieczna panienka. Ucieka do Londynu, by sama rozwiązać sprawę zaginięcia matki" - tak jej przygody opisywano w pierwszej części filmu, który trafił na platformę Netflix w 2020 roku.



Wideo "Enola Holmes": Oficjalny zwiastun

"Enola Holmes 2": Obsada

W filmie "Enola Holmes 2" w głównych rolach wystąpią: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster i Helena Bonham Carter.

Zdjęcie Plakat promujący film "Enola Holmes 2" / Netflix / East News

Czytaj również:

"Purpurowe serca": Polacy pokochali nowy hit Netflixa

"Zróbmy zemstę": Hitem Netflixa nie tylko w Polsce!