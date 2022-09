"Enola Holmes 2": O czym opowie film?

Enola Holmes podąża w ślady sławnego brata i zostaje prywatną detektyw. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem, a młoda Enola będzie musiała zmierzyć się z niechęcią potencjalnych klientów, humorami swojego brata oraz uciec przed stróżami prawa. No i oczywiście, udowodnić, że jest samodzielną detektyw godną swego nazwiska. Jednak próbując rozwiązać swoją pierwszą sprawę — odnaleźć zaginioną dziewczynę — trafia na trop niebezpiecznego spisku. Rozwiązanie tej zagadki będzie wymagać pomocy ze strony przyjaciół — w tym samego Sherlocka. "Shall we"?

"Enola Holmes": Adaptacja popularnej serii powieści

"Enola Holmes" powstała na podstawie serii książek Nancy Springer "The Enola Holmes Mysteries", która opisuje przygody znacznie młodszej siostry Sherlocka i Mycrofta Holmesów - Enoli. Seria rozpoczęła się od tytułu "Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza" z 2006 roku i obejmowała sześć powieści, które skupiają się wokół tajemnic badanych przez Enolę.

"Enola Holmes 2": Millie Bobby Brown zgarnie rekordowe honorarium

Swego czasu magazyn "Variety" donosił, że zaledwie 18-letnia Millie Bobby Brown zgarnie za rolę w filmie rekordowe honorarium. Z rolę Enoli dostła bowiem 10 mln dolarów. Jest to w Hollywood niespotkane - według zagranicznych mediów młoda aktorka przeszła już do historii, ponieważ otrzymała najwyższą pensję z góry dla aktora/aktorki poniżej 20 roku życia.

