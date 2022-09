Netflix opublikował dane dotyczące najpopularniejszych filmów na platformie w minionym tygodniu (19-25.09). Które produkcje podbiły serca widzów?

"Zróbmy zemstę": Hitem Netflixa

Najpopularniejszym filmem anglojęzycznym na platformie okazała się produkcja "Zróbmy zemstę" z Mayą Hawke i Camilą Mendes w rolach głównych.

Akcja filmu ma miejsce w amerykańskim liceum. Główną bohaterką jest Dreia (Camila Mendes), gwiazda całego kampusu, będąca u szczytu popularności. Jej życie legnie w gruzach w wyniku opublikowania sekstaśmy, o co podejrzewany jest Max ( Austin Abrams ), jej chłopak i król całej szkoły.

Do szkoły trafia Eleanor ( Maya Hawke ), nierozgarnięta uczennica. Nagle dowiaduje się, że będzie chodzić do szkoły ze swoją dawną prześladowczynią Carissą (Ava Capri), która rozpowiadała o niej paskudne plotki na letnim obozie, gdy obie miały 13 lat, co bardzo ją irytuje. Po sekretnym spotkaniu Drea i Eleanor po kryjomu zawiązują sojusz, by zemścić się na swoich prześladowcach - czytamy w opisie Netflixa.

Za reżyserię filmu "Zróbmy zemstę" odpowiadała Jennifer Kaytin Robinson.

"Zróbmy zemstę": Duża popularność w Polsce

Warto dodać, że produkcja zajęła także drugie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych filmów Netflixa w Polsce. Komedia została wyprzedzona jedynie przez dramat "Lou".

"W czasie gwałtownej burzy zostaje porwana młoda dziewczyna. Jej matka (Jurnee Smollett) łączy siły z tajemniczą kobietą z sąsiedztwa ( Allison Janney ), aby doścignąć porywacza. Ta podróż nie tylko wystawi na próbę ich granice, ale także ujawni szokujące sekrety z ich przeszłości" - brzmi opis fabuły dostępny na platformie.