"Kiedy Prada zaproponowała mi bycie twarzą ich perfum, od razu spytałam, czy mogę reżyserować klip" - gwiazda filmów o Harrym Potterze napisała w swoim ostatnim poście na Instagramie. Do tego dołączyła kadr z klipu, który stworzyła. Klipu, w którym gra też główną rolę. Zdradziła, że zarówno nowe perfumy, jak i promujący je filmik ujrzą światło dziennie niebawem.

Nowa fryzura Emmy Watson

Z kolei na profilu Prady zobaczyć możemy portret Emmy Watson z sesji zdjęciowej, którą Harley Weir zrobił jej na potrzeby kampanii zapachu Paradoxe. Tym, co jako pierwsze rzuca się w oczy, jest to, że aktorka powróciła do krótkiej fryzury, którą miała w okolicach 2010 roku.

"Prada zawsze wykraczała poza tradycyjne modele piękna, słynie z promowania kobiecości, która kwestionuje przyjęte normy. To przyjemność tworzyć kampanię i reprezentować zapach o takiej głębi filozoficznej" - tak oto Watson skomentowała swoją współpracę z Pradą w informacji prasowej przywoływanej przez serwis Women's Wear Daily.

Emma Watson debiutuje jako reżyserka

W ubiegłym roku przyznała, że uczenie się pracy za kamerą było najbardziej inspirującą aktywnością, jakiej oddawała się podczas pandemii. "Jako młoda kobieta myślałam, że najbardziej ekscytującą rzeczą jest bycie czyjąś muzą. Oczywiście my kobiety inspirujemy... Ale, wow, to coś zupełnie innego, móc opowiedzieć historię swoją i innych" - stwierdziła na Instagramie.

Ostatnim pełnometrażowym filmem z Watson jako aktorką są "Małe kobietki" z 2019 r. Nic nie wiadomo, aby Brytyjka wkrótce miała znów stanąć przed kamerą.

