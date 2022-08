Zdjęcia do "Wrobionego" Piotra Śmigasiewicza powstawały od 2016 roku, co tłumaczy ostateczny kształt tego filmu. Trudno dziś sobie wyobrazić, by robiący coraz ciekawszą karierę w Hollywood Piotr Adamczyk przyjął ofertę zagrania w tak chaotycznym i absurdalnym thrillerze. To jedno z najgorszych rodzimych dzieł w ostatnim czasie.



Reklama

Zagadkowa śmierć, zaginione XVII-wieczne arcydzieło i intryga z wielkimi pieniędzmi w tle. Dominik ( Piotr Adamczyk ), wybitny badacz historii sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego, wyrusza do malowniczego Porto Ercole by na miejscu zebrać materiał naukowy na temat ostatnich lat życia Caravaggia. Na miejscu okazuje się, że tuż przed jego przyjazdem, w mieście dochodzi do nagłej śmierci innego pasjonata twórczości barokowego artysty. Zmarły ojciec Tornatore poświęcił życie poszukiwaniu dzieł malarza i wierzył, że uda mu się odnaleźć bezcenny obraz "Maria Magdalena w ekstazie", którego los od wieków pozostawał nieznany.



Zapiski ojca Tornatore przez przypadek trafiają w ręce Dominika, który z pomocą nowopoznanego duchownego ojca Paolo (Luca Calvani) postanawia kontynuować poszukiwania zaginionego obrazu. Ekscytująca początkowo przygoda zmienia swoje niewinne oblicze, gdy okazuje się, że na tropie unikalnego płótna jest również włoska mafia, a działaniom poszukiwaczy zaczyna przyglądać się policja oraz tajemnicza piękność, Sylvia (Alessandra Mastronardi). Dominik zostaje uwikłany w niebezpieczne śledztwo, które ujawnia kulisy międzynarodowej intrygi. Walcząc z czasem i z potężnymi przeciwnikami próbuje rozwikłać skrywaną przez wieki tajemnicę obrazu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wrobiony" [trailer] materiały prasowe

"Notre Dame płonie" to zrealizowana z niezwykłym rozmachem, wstrząsająca historia walki o ocalenie jednego z najświętszych miejsc Europy oraz bezcennych relikwii chrześcijaństwa. 15 kwietnia 2019 roku, na tydzień przed Wielkanocą, świat obiega dramatyczna wiadomość: paryska katedra Notre-Dame płonie! Nie tylko katolicy wstrzymują oddech obserwując setki strażaków stających do walki z żywiołem. Warunki są niezwykle trudne, ponieważ ogień rozprzestrzenia się na trudno dostępnym poddaszu, a stawka ogromnie wysoka, bo chodzi nie tylko o ocalenie jednej z najwspanialszych budowli sakralnych na Ziemi, ale także bezcennych relikwii. W skarbcu katedry przechowywana jest między innymi korona cierniowa Chrystusa.



Czas ucieka, a sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Dach budowli lada chwila runie i pogrzebie ludzi i bezcenne skarby. Dowodzący akcją rozważają konieczność jej odwołania, gdy grupa ochotników zgłasza gotowość podjęcia ostatniej niesłychanie ryzykownej próby opanowania żywiołu. Odwaga, doświadczenie i specjalistyczny sprzęt mogą nie wystarczyć do zwycięstwa. Wokół katedry gromadzą się tysiące wiernych, by modlitwą wesprzeć bohaterów. W jednej z głównych ról występuje w filmie Jeana Jacquesa Annauda syn Andrzeja Seweryna - Maximilien .



Wideo NOTRE-DAME PŁONIE - w kinach od 19 sierpnia

"Gdzie śpiewają raki" to ekranizacja bestsellerowej powieści Delii Owens. Historia rozgrywa się w połowie XX wieku w Karolinie Północnej. Opowiada o Kyi ( Daisy Edgar-Jones ), która została porzucona przez rodzinę i samotnie dorasta na bagnach z dala od cywilizacji. Nie jest jednak taka, jak uważają mieszkańcy najbliższego miasteczka - Barkley Cove. Jest bardzo wrażliwą i inteligentną dziewczyną, której brakuje bliskości i dotyku drugiego człowieka. Sprawy się komplikują, gdy jej były chłopak zostaje znaleziony martwy. Na Kyę pada podejrzenie o morderstwo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Gdzie śpiewają raki" [trailer] materiały prasowe

Astronautka, degustatorka piwa, strażniczka leśna, a może autorka poczytnych komiksów? Ostatnią rzeczą jaką można by zarzucić głównej bohaterce filmu "Ninjababy" Yngvild Sve Flikke jest brak pomysłu na siebie. Na długiej liście planów z pewnością nie ma zajścia w ciążę. A już na pewno nie teraz. Zwłaszcza, że nie jest ona pewna kto jest ojcem, a głównym atrybutem jednego z kandydatów jest fakt, że... pięknie pachniał. Młoda kobieta stoi przed nie lada dylematem, bo o "problemie" dowiaduje się w szóstym miesiącu ciąży, gdy na jej usunięcie jest już za późno. Tytułowe ninjababy daje o sobie znać nie tylko za sprawą rosnącego brzucha, ale staje się też naczelnym komentatorem życiowych wyborów Rakel ( Kristine Thorp ). Złośliwym, do bólu szczerym, ale przede wszystkim bardzo zabawnym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ninjababy" [trailer] materiały prasowe

Film dokumentalny "Wulkan miłości" z narracją amerykańskiej pisarki Mirandy July jest hipnotyczną analizą życia na krawędzi przepaści, w oparach dymu i lawy o temperaturze 1200°C. To prawdziwe love story o niezwykłym trójkącie miłosnym, w którym występuje francuskie małżeństwo Katii i Maurice’a Krafftów oraz uwielbiane przez nich wulkany. Przez ćwierć wieku podróżowali do wszystkich, które mogli znaleźć na naszej planecie, stając się tym samym najsłynniejszymi i najbardziej żarliwymi wulkanologami na świecie. Zginęli także razem - podczas erupcji w Japonii w 1991 roku. Dzięki ich pasji powstało olbrzymie archiwum fascynujących zdjęć i filmów.



Wideo "Wulkan miłości": Trailer

Kiedy Olive - główna bohaterka komedii romantycznej "Greckie wakacje" - odkrywa, że jej chłopak ją zdradza, postanawia wrócić do Grecji do swojego rodzinnego domu, aby uleczyć złamane serce. Tam spotyka się z wrogością miejscowych, którzy sprzymierzają się, aby uprzykrzyć jej życie. Właśnie wtedy Olive spotyka Jeta, rezolutnego dziewięciolatka, który przychodzi jej na ratunek. Zostaje jej przewodnikiem, negocjatorem i przyjacielem, sprawiając, że Olive nadaje swojemu życiu nowy sens, a przy okazji, również dzięki nowo poznanemu facetowi, spędza najpiękniejsze greckie wakacje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Greckie wakacje" [trailer] materiały prasowe

Oparta na faktach "Ucieczka" opowiada historię 11-letniej Silvii. To pewna siebie, uparta dziewczyna z małego miasteczka na północy Włoch. Życie całej rodziny Silvii kręci się wokół depresji matki. Dziewczyna ma dość. Coś w niej pęka, gdy z powodu choroby matki po raz kolejny odwołano rodzinną wycieczkę do Rzymu. Silvia postanawia spełnić swoje marzenie sama i wsiada do pociągu jadącego do stolicy kraju. W pociągu poznaje dziewczynę w jej wieku mieszkającą w obozie cygańskim. Postanawia pójść za nią...



Wideo "Ucieczka": Trailer

Film familijny "Młody Winnetou" skupia się na przygodach tytułowego 12-letniego Indianina, który uważa się za wielkiego wojownika. Jednak jego ojciec Inczu-czuna, wódz plemienia Apaczów, ma inne zdanie na ten temat. Uważa, że syn musi nauczyć się kontrolowania swojego gorącego temperamentu oraz - jako przyszły wódz - sztuki brania odpowiedzialności za innych, słabszych członków plemienia. Ten moment szybko przychodzi - stado bizonów, główne źródło pożywienia Indian, zaginęło. Plemieniu grozi głód. Młody Winnetou przy wsparciu swej siostry Nszo-czi oraz Toma, chłopca -sieroty z pobliskiego miasteczka, wyruszają na niebezpieczną i pełną przygód wyprawę. Los całego plemienia jest w ich rękach, a czasu nie zostało zbyt wiele. Przyjaźń ponad podziałami rasowymi i wyznaniowymi, branie odpowiedzialności za siebie i innych, kształtowanie charakteru. A wszystko to w pięknej i dzikiej scenerii amerykańskiego Dzikiego Zachodu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Młody Winnetou" [trailer] materiały prasowe

Głównym bohaterem animacji "Pies w rozmiarze XXL" jest Marmaduke (w polskiej wersji językowej mówiący głosem Cezarego Pazury ), który wyrósł na dużego zwierza, daleko wykraczając poza rozmiary standardowej kanapy. Z jednej strony uwielbia zabawę i kłopoty, ale w głębi serca czuje się odpowiedzialny za swoich opiekunów, których kocha najmocniej na świecie. Pewnego dnia seria jego wygłupów w postaci filmu video trafia do Internetu i w błyskawicznym tempie czyni go sławnym. Wielkim psem o jeszcze większym sercu zaczyna interesować się światowej sławy treser, który stawia sobie za punkt honoru nauczenie czworonoga akrobatycznych sztuczek i żelaznej dyscypliny. Życiem Marmaduke'a i jego ludzkiej rodziny zawładnie świat pokazów psów rasowych oraz cała masa zadzierających do góry swoje mokre nosy psich ślicznotek i szczerzących się groźnie rywali. Czy wyszczekany bohater uwierzy w siebie i zdobędzie tytuł najlepszego pupila świata?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pies w rozmiarze XXL" [trailer] materiały prasowe

W piątek do kin wchodzi też anime "Dragon Ball Super: Super Hero" . Armia Czerwonej Wstęgi została pokonana przez Son Goku. Jej spadkobiercy stworzyli Najwyższych Androidów: Gammę 1 i Gammę 2. Ci, jak sami się nazwali "Super Herosi", zaatakowali Piccolo i Gohana. Jaki jest cel nowej Armii Czerwonej Wstęgi? Zbliża się katastrofa. Czas się przebudzić, Super Herosie!