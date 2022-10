Szczegóły fabuły filmu "The Ideal Wife" trzymane są w tajemnicy. Jak informuje portal Variety, produkcja przybliży postać Constance Lloyd, która oprócz pracy literackiej angażowała się w ruchy feministyczne. Była m.in. ważną postacią kampanii mającej na celu pozwolenie kobietom na ubieranie się w wygodne rzeczy zamiast konieczności noszenia sztywnych, wiktoriańskich sukien. Constance Lloyd przez jakiś czas była żoną Oscara Wilde’a, którego poślubiła w 1884 roku. Para doczekała się dwóch synów, z którymi Lloyd wyjechała do Szwajcarii po tym, jak Wilde został skazany na dwa lata więzienia za homoseksualizm. Zmarła w wieku zaledwie 40 lat w Genui. Przez ostatnie dziesięć lat życia cierpiała na powracające bóle, które sama nazywała reumatyzmem.

Film w reżyserii Sophie Hyde wyprodukuje studio Embankment Films, które wcześniej stworzyło "Ojca" i "Syna" w reżyserii Floriana Zellera. Za rolę w tej pierwszej produkcji Anthony Hopkins został uhonorowany drugim w karierze aktorskim Oscarem.

Emilia Clarke: Nowe projekty gwiazdy "Gry o tron"

Dla Emilii Clarke to jeden z kilku projektów, nad którymi pracuje. W 2023 roku zobaczymy ją m.in. w serialu Marvela "Tajna inwazja". Aktorka jest też w obsadzie animowanego filmu "The Amazing Maurice", do którego głosów użyczyli też m.in. Hugh Laurie, Gemma Arterton oraz David Thewlis. Clarke zagra też żonę polityka Josepha McCarthy’ego w biograficznym filmie "McCarthy", a także u boku Chiwetela Ejiofora i Kathryn Hunter w romantycznej komedii sci-fi "The Pod Generation".

