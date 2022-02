Historia Elvisa Presleya ( Austin Butler ) zgłębia złożoną, ponad dwudziestoletnią relację Presleya z długoletnim menedżerem, pułkownikiem Tomem Parkerem ( Tom Hanks ), która rozpoczęła się wraz z początkiem bezprecedensowej kariery piosenkarza, na tle ewoluującego krajobrazu kulturowego i końca amerykańskiej niewinności. Kluczowym elementem opowieści jest jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych osób w życiu Elvisa, Priscilla Presley.

On zagrał Elvisa! Kim jest Austin Butler?

Rozpoznawalność Austinowi Butlerowi przyniosła kreacja Teksa Watsona w filmie "Pewnego razu... w Hollywood" . Zaraz po nim przyszedł angaż do roli Elvisa Presleya. Młody aktor zostawił daleko w tyle ubiegających się o tę rolę Harry'ego Stylesa, Ansela Elgorta, Milesa Tellera oraz Aarona Taylora-Johnsona.



"Wiedziałem, że nie mogę zrobić tego filmu, gdyby casting nie był całkowicie trafiony. Szukaliśmy aktora, który będzie w stanie odtworzyć naturalne ruchy oraz ma wokalne predyspozycje i wrażliwość artysty" - czytamy w oświadczeniu Baza Luhrmanna.

"O Austinie usłyszałem dzięki jego wyróżniającej się roli u boku Danzela Washingtona w 'The Iceman Cometh' na Broadwayu, a po testach ekranowych i warsztatach muzycznych, wiedziałem, że znalazłem kogoś, kto odda ducha jednej z największych ikon muzyki" - dodał reżyser.



W filmie wystąpią też Maggie Gyllenhaal jako matka Elvisa, Rufus Sewell jako ojciec wokalisty. W rolę Priscilli Presley wcieli się Olivia DeJonge.



"Elvis" będzie pierwszym filmem Luhrmanna wyreżyserowanym od czasu "Wielkiego Gatsby'ego" w 2013 roku. Reżyser ostatnio pracował nad serialem "The Get Down" opowiadającym o korzeniach hip-hopu.

