"Egzorcysta": Nowy film Gordona Greena

Z ujawnionych dotąd informacji wynika, że - podobnie jak w przypadku "Halloween" - David Gordon Green zajmie się wyreżyserowaniem trzech filmów z serii "Egzorcysta". Nie wiadomo natomiast, czy zastosuje tę samą taktykę, co w przypadku kontynuacji dzieła Johna Carpentera. "Halloween" Greena kontynuowało wydarzenia oryginalnego filmu, całkowicie ignorując to, co wydarzyło się w jego kontynuacjach.

Green jest współautorem scenariusza nowego "Egzorcysty". Napisał go wspólnie z Peterem Sattlerem ("Camp X-Ray") na podstawie pomysłu swojego, Scotta Teemsa i Danny’ego McBride’a. "The Exorcist" to koprodukcja studiów Universal, Blumhouse oraz Morgan Creek Productions.

"Egzorcysta": Kolejna cześć filmowej serii

Oparty na motywach powieści autorstwa Williama Petera Blatty’ego "Egzorcysta" z 1973 roku opowiada o opętaniu 12-letniej dziewczynki. Na wezwanie jej matki (w tej roli Burstyn) do walki z demonem staje dwóch katolickich księży. Nominowany do dziesięciu Oscarów film triumfował w dwóch kategoriach - dla najlepszego scenariusza adaptowanego oraz najlepszego dźwięku. W późniejszych latach powstały cztery kolejne części serii, a także dwusezonowy serial telewizyjny.

"Egzorcysta": Ann Dowd dołącza do obsady

Dla Ann Dowd będzie to druga współpraca z Davidem Gordonem Greenem. Aktorka wystąpiła już w wyreżyserowanym przez niego filmie "Kryzys to nasz pomysł". Oprócz nowego "Egzorcysty", Dowd będzie można już wkrótce zobaczyć również w filmie "The Independent". To thriller, którego bohaterką jest młoda dziennikarka, która odkrywa spisek związany z kandydatem na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W obsadzie nowego "Egzorcysty" oprócz Ellen Burstyn i Ann Dowd znalazł się jeszcze Leslie Odom Jr.



