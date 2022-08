Dagmara Kaźmierska miała do tej pory okazję wystąpić w dwóch produkcjach Patryka Vegi . Wszystko wskazuje na to, że jej niewielkie, ale dobrze ocenione role w "Kobietach mafii 2" i "Pętli" to dopiero początek! Gwiazda "Królowych życia" niedawno zakończyła pracę na planie filmu "Ślicznotka" Dominika Matwiejczyka, w którym partneruje m.in. Joannie Kurowskiej.

Reklama

"Kochani. Słowo na niedzielę - by iść w nowe, trzeba zostawić stare. Już niedługo film "Ślicznotka", w którym mam zaszczyt zagrać przyjaciółkę wspaniałej Joanny Kurowskiej. Czekajcie na nas. Całujemy mocno" - napisała na Instagramie pod zdjęciem z nową koleżanką.

Instagram Post

Dagmara Kaźmierska: Początek kariery

W Zakładzie Karnym we Wrocławiu, gdzie Dagmara Kaźmierska odsiadywała wyrok za sutenerstwo, poznała niejaką Pyśkę, która zachwyciła się jej urodą i charyzmą, po czym stwierdziła, że koniecznie powinna spróbować swoich sił przed kamerą. Przyszła królowa życia przypomniała sobie wówczas swoje dziecięce marzenia o zostaniu aktorką. A Pyśka, która sama zagrała wcześniej w "Pamiętnikach z wakacji", opowiedziała jej o swojej drodze na mały ekran. Chociaż kazali jej wkładać sobie frytki do nosa, to była to fajna przygoda i do tego jeszcze jej zapłacili.

Instagram Post

Gdy Dagmara Kaźmierska miała przerwę w odbywaniu kary, aktorem zapragnął zostać jej jedyny syn Conan (obecnie student medycyny). Traf chciał, że znajoma manikiurzystka pochwaliła się jej, że wystąpiła w serialu "Dlaczego ja?" . Okazało się, że we Wrocławiu i Opolu co rusz odbywają się castingi do różnych seriali. Dagmara zdecydowała, że pojedzie tam z synem, by dać mu szansę na spełnienie jego pragnienia o występie przed kamerą. Sama nie zamierzała wówczas brać udziału w zdjęciach próbnych, zwłaszcza, że miała jeszcze wrócić za kratki. Tyle że ktoś z obsługi castingu zawyrokował, że Dagmara koniecznie musi wejść do sali przesłuchań. Ostatecznie nie odmówiła. A gdy kazano jej odegrać rolę kobiety, której sąsiad skrzywdził córkę, dała z siebie wszystko. Efekt? Dostała główną rolę w 44. odcinku serialu "Poznaj swoje prawa". Conan, niestety, zawalił casting i nie dostał angażu. Wkrótce potem całkowicie porzucił myśl o zawodzie aktora.

Instagram Post

Zobacz również: "Królowe życia": Conan Kaźmierski nigdy nie marzył o sławie. Kim jest gwiazda TTV?

Dzięki roli Sabiny w "Poznaj swoje prawa" Dagmara Kaźmierska poznała reżysera Piotra Wąsińskiego, późniejszego twórcę "Królowych życia" . Oczywiście nie pochwaliła mu się swoją karierą w agencji towarzyskiej ani pobytem za kratkami. Dla niego była więc atrakcyjną bizneswoman z Kłodzka.

Dagmara Kaźmierska szybko wyspecjalizowała się w rolach heter. W końcu trafiła do serialu "Pamiętniki z wakacji", o istnieniu którego dowiedziała się w kryminale od Pyśki. W przeciwieństwie do swej koleżanki z więzienia nie musiała wkładać sobie frytek do nosa, a zdjęcia z jej udziałem były kręcone na Wyspach Kanaryjskich.

Instagram Post

Dagmara Kaźmierska: Od "Ameryka jest tu!" do "Królowych życia"

Pewnego dnia reżyser Piotr Wąsiński, z którym się zaprzyjaźniła, zakomunikował jej, że zrobi o niej program. Miała w nim być sobą, pokazywać swoje życie, rodzinę, przyjaciół i psy. Tak narodził się pomysł "Królowych życia", aczkolwiek pierwszy tytuł kontrowersyjnego programu brzmiał "Ameryka jest tu!“, a Dagmara miała być jego jedyną bohaterką. Nie była jednak wtedy gotowa wyznać całej prawdy o swojej przeszłości, więc zasugerowała, by program miał więcej krwistych bohaterów. Nie chciała, by - w razie wybuchu skandalu - ludzie z ekipy stracili przez nią pracę. Znów udało jej się przeforsować swój pomysł.

Gdy na jaw wyszło, że Dagmara Kaźmierska była karana, stacja chciała zdjąć program z anteny. Po drugim odcinku jedna z lokalnych gazet opublikowała artykuł pod wymownym tytułem "Burdelmama królową telewizji“. Do tego zdjęcie z wizerunkiem Dagmary na okładce, z czarnym paskiem na oczach. Wybuchła piramidalna afera. Stacja zażądała wyjaśnień. Dagmara Kaźmierska dostała alternatywę: albo przyzna się na wizji do wszystkiego, co nabroiła, albo koniec programu. Poszła na to, a widzowie nie odwrócili się od niej, wręcz dali jej rozgrzeszenie. Na ulicy nigdy nie usłyszała złego słowa pod swoim adresem. Fani chcą się z nią fotografować i proszą o autografy. Co innego w internecie, ale hejt anonimowych osób nie robi na niej wrażenia.

Instagram Post

Dagmara Kaźmierska: Mąż nie pozwolił jej grać u boku Lindy!

Dopiero niedawno wyszło na jaw, że w zrobieniu kariery aktorskiej przed laty przeszkodził Dagmarze jej mąż Paweł Kaźmierski (był karany za zabójstwo - przyp. red.). Miała dwadzieścia lat, kiedy dostała rolę w filmie "Stacja" Piotra Wereśniaka, ale - jak napisała w swojej książce - "Kaźmierski wyrzucił jej telefon do kibla i tyle było z jej grania".

"Jako dziecko oglądałam mnóstwo filmów i już wtedy bardzo chciałam być aktorką. Po maturze poszłam na prawo. Ciągle jeszcze myślałam o aktorstwie, zdarzyło mi się statystować. Miałam wystąpić w filmie "Stacja" z Bogusławem Lindą, którego zresztą uważam za najlepszego polskiego aktora, i Katarzyną Bujakiewicz. Przeszłam przez casting i dostałam rolę, ale wtedy o wszystkim dowiedział się Kaźmierski" - wyznała w "Prawdziwej historii Królowej Życia" i dodała, że mąż zmusił ją, by zapomniała o pracy przed kamerą.

Dziś Dagmara znów ma szansę zostać gwiazdą kina. Myślicie, że rola w "Ślicznotce" (premiera zaplanowana jest na 15 grudnia) otworzy jej drzwi do kariery, o której marzyła już jako mała dziewczynka?

Instagram Post

Zdjęcie Dagmara Kaźmierska na premierze filmu "Kobiety Mafii 2" / Pawel Mazurek / Agencja FORUM

Zobacz też:

"Dziewczyny z Dubaju" hitem, ale Doda została z niczym!

Brad Pitt kończy karierę? Podobno został źle zrozumiany

"Purpurowe serca": Polacy pokochali nowy hit Netfliksa