"Heaven in Hell": O czym opowie film?

Olgę ( Magdalena Boczarska ) i Maksa ( Simone Susinna ) dzieli 15 lat różnicy. Ona kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki, on przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący wyłącznie chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze.



Prócz wspomnianych Boczarskiej i Susinny w obsadzie zobaczymy Katarzynę Sawczuk , Sebastiana Fabijańskiego i Janusza Chabiora .

Czy "Heaven in Hell" powtórzy sukces "365 dni"? Okaże się już w przyszłym roku, kiedy film trafi do kin.

Magdalena Boczarska o "Heaven in Hell"

Magdalena Boczarska chwaliła się na swoim Instagramie współpracą z włoskim aktorem.



"Rozpoczęliśmy właśnie z Simone Susinna zdjęcia do filmu o miłości, która nigdy nie powinna się przydarzyć" - napisała pod kadrem z filmu.



Reżyser Tomasz Mandes natomiast na swoich social mediach zachwycał się Boczarską.



"Magda Boczarska to jedna z najjaśniejszych (jeśli nie najjaśniejsza) i jedna z najpiękniejszych (jeśli nie najpiękniejsza) aktorek swojego pokolenia. Gdyby nie zgodziła się zagrać "Heaven in Hell", po prostu nie zrobiłbym tego filmu. Bez niej to nie miałoby sensu. Dzięki niej wiem, że to będzie mój najpiękniejszy film" - napisał reżyser.



Kim jest Simone Sussina z filmu "365: Ten dzień"?

Simone Susinna, czyli przystojny Nacho z filmu "365 dni: Ten dzień" po premierze produkcji na Netfliksie w zaledwie kilka dni zdobył ponad pół miliona obserwujących!

Simone jest włoskim modelem. 28-latek ma na swoim koncie współpracę z popularnymi markami. Występował w kampanii Guess oraz szedł w pokazie Armaniego.



Teraz szturmem wbił się do polskiego show-biznesu i wszystko wskazuje na to, że zostanie w nim na dłużej.