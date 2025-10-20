Mocny temat Kibolskie ustawki, aktorskie popisy. Polskie kino akcji, które może się podobać

"Bez skrupułów Toma Clancy'ego": o czym jest film?

"Bez skrupułów Toma Clancy'ego" to adaptacja powieści pod tym samym tytułem, autorstwa Toma Clancy’ego - amerykańskiego mistrza powieści szpiegowskich. Reżyserią zajął się Stefano Sollima ("Gomorra", "Sicario 2: Soldado"). Elitarny żołnierz US Navy SEALs (w tej roli Michael B. Jordan) odkrywa międzynarodowy spisek, szukając sprawiedliwości za śmierć swojej ciężarnej żony. Jego dążenie do zemsty prowadzi do konfrontacji z wyższymi szczeblami władzy i ujawnienia tajnych operacji, które mogą zagrozić globalnemu pokojowi.

W filmie u boku Jordana wystąpili także: Jodie Turner-Smith, Jamie Bell, Guy Pearce, Lauren London, Colman Domingo i inni. Krytycy i widzowie chwalili występ Michaela B. Jordana oraz widowiskowe sceny akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. "Bez skrupułów Toma Clancy'ego" z pewnością przypadnie do gustu fanom gatunku.

"Bez skrupułów Toma Clancy'ego" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Bez skrupułów Toma Clancy'ego" zostanie dzisiaj, 20 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:30. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć powtórkę w sobotę, 25 października, o godz. 21:40, również w Polsacie.

