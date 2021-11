"Dziewczyny z Dubaju" już w kinach

Czekanie dobiegło końca! Już od dziś na ekranach kin w całej Polsce "Dziewczyny z Dubaju" - film, o którym będą mówić wszyscy. Najbardziej skandalizująca produkcja roku rozgrzewa wyobraźnię widzów już od kilku miesięcy.



Najnowszy film w reżyserii Marii Sadowskiej to nie tylko spektakularna produkcja, której rozmach podkreślają pierwsze recenzje filmu, ale też wciągająca historia z nieoczywistym morałem.

Zdjęcie Giulio Berruti i Paulina Gałązka na plakacie filmu "Dziewczyny z Dubaju" / materiały prasowe

W głównych rolach zobaczymy Paulinę Gałązkę - wschodzącą gwiazdę kina, której każda następna rola doceniania jest zarówno przez widzów, jak i krytyków - oraz Giulia Berrutiego - włoskiego aktora, o którego coraz częściej upomina się Hollywood. Z okazji wejścia filmu do kin, prezentujemy nowy plakat z filmowymi Emi i Samem.



Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" zdemaskują hipokryzję polskiego show-biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu czy sportu.



"Dziewczyny z Dubaju": Ten film wstrząśnie polskim show-biznesem

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Seks za wielkie pieniądze dla wielu z nich staje się codziennością. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...



Na ekranie oprócz Gałązki i Berrutiego zobaczymy m.in.: Katarzynę Figurę , Jana Englerta , Beatę Ścibak-Englert , Katarzynę Sawczuk , Olgę Kalicką , Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego . W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari. Reżyserii podjęła się Maria Sadowska - autorka obsypanego nagrodami obrazu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" .

