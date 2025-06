Dwa razy więcej przygód i emocji. Jest sequel kultowego polskiego filmu

Oto w ekspresowym tempie zbliża się kolejny film o owczarku szwajcarskim imieniem Lampo, jego ukochanej ludzkiej rodzince oraz nieco zwariowanym dyrektorze stacji, który zrobi wszystko, aby wprowadzić jeszcze większe zamieszanie. W najnowszej odsłonie przygód ulubionego czworonoga polskich widzów, tytułowy bohater zniknie w tajemniczych okolicznościach, a jego bliscy wspólnie z nowym psem, ruszą na poszukiwania przyjaciela... ale bez obaw, wszystko skończy się wielką, pomerdaną przygodą z happy endem! Bohaterów czeka również ważna lekcja na temat adopcji zwierzaków.

"O psie, który jeździł koleją 2": Sequel powtórzy sukces?

W rolach głównych znani z poprzedniego filmu: Mateusz Damięcki, Monika Pikuła, Adam Woronowicz oraz Liliana Zajbert jako Zuzia i Maksymilian Zieliński jako Antek. Dodatkowo w "O psie, który jeździł koleją 2" pojawią się nowe nazwiska, a wśród nich: gwiazda seriali "Belfer" i "Rojst" - Michalina Łabacz, Krzysztof Dracz ("Znachor") i Lech Dyblik ("Chłopi").

Na krześle reżyserskim zasiadła po raz kolejny Magdalena Nieć ("Detektyw Bruno"), która była autorką pierwszej części. Twórczyni - wspólnie z Katarzyną Stachowicz-Gacek - ma na swoim koncie scenariusze do produkcji "Czarny młyn" i "Za niebieskimi drzwiami". Teraz, we współpracy z Mojcą Tirš i Katarzyną Stachowicz-Gacek, napisała tekst do drugiej części przygód Lampo.

Pierwszy film "O psie, który jeździł koleją" zaskarbił sobie serca blisko 750 tysięcy widzów w polskich kinach, został również zwycięzcą plebiscytu "Diamentowe Lwiątka" zorganizowanego z okazji 20-lecia sekcji Gdynia Dzieciom odbywającego się w ramach 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i tym samym otrzymał tytuł "Najlepszego polskiego filmu dla dzieci i młodzieży", a prawa do jego dystrybucji zakupiły 64 kraje na całym świecie, włączając w to m.in. Niemcy, Włochy, Turcję oraz Amerykę Łacińską.

"O psie, który jeździł koleją 2": O filmie

Po udanej operacji w USA Zuzia (Liliana Zajbert) wraz ze swoimi rodzicami (Mateusz Damięcki i Monika Pikuła) wraca do Polski. Na czas jej nieobecności Lampo, czyli znany w całym kraju jako PKPies ukochany czworonóg dziewczynki, zostaje oddany pod opiekę dyrektora stacji kolejowej (Adam Woronowicz). Uporządkowane życie mężczyzny, który zgodził się przyjąć pod swoje skrzydła owczarka szwajcarskiego, zamienia się w chaos wymieszany z bałaganem.

Mimo okazjonalnych psot, Lampo wciąż uwielbia jeździć pociągami. Pewnego dnia nie wraca jednak ze swoich wojaży o spodziewanym czasie, a ślad po nim urywa się i nie pomaga nawet nadajnik GPS przypięty do obroży. Spanikowany dyrektor postanawia przygarnąć ze schroniska psa tej samej rasy co Lampo, aby na jaw nie wyszło zniknięcie podopiecznego. Kiedy Zuzia przyjeżdża w rodzinne strony od razu orientuje się, że obecny na stacji zwierzak to nie jej ukochany pies, a w dodatku to suczka i ma na imię Luna. Wspólnie ze swoim przyjacielem Antkiem i nową kudłatą kompanką udają się w pełną przygód podróż, aby rozwiązać zagadkę zniknięcia Lampo. W ślad za nimi rusza oczywiście spanikowany dyrektor.