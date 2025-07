Dwa Brzegi 2025: 28 filmów polskich i zagranicznych w konkursie

Dwa Brzegi 2025: Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych

Częścią 19. edycji Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi jest Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych. W tym roku, w wyniku selekcji, o nagrody rywalizowało będzie 28 polskich i zagranicznych produkcji, które zostały wybrane z nadesłanych zgłoszeń.



Zakwalifikowane filmy będzie można oglądać od soboty, 26 lipca, do czwartku, 31 lipca. Następnie jurorzy będą mieli jeden dzień na podsumowanie i werdykt. W jury konkursu zasiądą: aktorka filmowa i teatralna, scenarzystka Katarzyna Warnke , koordynatorka scen intymnych Katarzyna Szustow oraz krytyk filmowy i dziennikarz Michał Walkiewicz.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 2 sierpnia podczas gali zamknięcia festiwalu.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych to obraz tego, co w młodym kinie najciekawsze i najbardziej aktualne, zarówno w formie fabularnej, dokumentalnej i animacji.

W Kazimierzu Dolnym zostaną pokazane filmy tworzone przez studentki i studentów szkół filmowych oraz niezależne twórczynie i twórców, których spojrzenie na świat wyznacza nowe kierunki dla kina. Tu można zobaczyć, jak kształtuje się przyszłość kinematografii.

Oto pełna lista zakwalifikowanych filmów:

"After All" | FR | reż. Chongyan Liu | fabuła | 25’

"Ave Eva" | PL | reż. Agnieszka Nowosielska | fabuła | 30’

"Basen albo śmierć złotej rybki" | PL | reż. Daria Kopiec | animacja | 13’40’’

"Biegnij Monia, biegnij" | PL | reż. Karolina Biesiacka | dokument | 20’

"Bloodline" | PL | reż. Wojciech Węglarz | dokument | 13’

"Breathless" | XS | reż. Marta Socha | dokument | 25’

"Driving Lessons" | UA | reż. Anastasiya Gruba | fabuła | 17’48’’

"Dwutakt" | PL | reż. Olga Papacz | dokument | 15’44’’

"Gone" | CZ | reż. Piotr Jasiński | fabuła | 19’59’’

"Halo, Centrala" | PL | reż. Zuzanna Zofia Heller | animacja | 4’56’’

"Houdini" | PL | reż. Mariusz Rusinski | fabuła | 19’16’’

"Igła" | PL | reż. Joseph Gross | dokument | 29’59

"Innego końca nie będzie" | PL | reż. Piotr Milczarek | animacja | 8’4’’

"Lift Lady" | PL | reż. Marcin Modzelewski | dokument | 25’

"Ludzie i rzeczy" | PL | reż. Damian Kosowski | fabuła | 20’04’’

"Nic poważnego" | PL | reż. Kamil Czudej | fabuła | 20’34’’

"Okienko" | PL | reż. Daniel Stopa | dokument | 10’55

"On Hold" | CH | reż. Delia Hess | animacja | 7’11’’

"Papierowe love" | PL | reż. Jeremi Rządowski | Animation | 6’26’’

"Przyciąganie" | PL | reż. Aleksandra Szczepaniak | fabuła | 19’42’’

"Qaher" | PL | reż. Nada Khalifa | fabuła | 20’38’’

"Sara" | PE | reż. Ariana Andrade Castro | fabuła | 14’42’'

"Słońce jest tak nisko" | PL | reż. Marta Ojrzyńska | dokument | 17’48’’

"Stymulanty & Empatogeny" | PL | reż. Mateusz Pacewicz | fabuła | 25’

"Świeżak" | PL | reż. Michał Edelman, Tomasz Pawlik | dokument | 27’

"Żeby tylko nas nie znaleźli" | PL | reż. Maja Górczak | dokument | 13’13’’

"Nas nie lubią" | PL | reż. Paula Wiktoria Gidaszewska | dokument | 15’

"No Right Turn" | AU | reż. Kamil Domaradzki | fabuła | 20’



Filmy nagrodzone i wyróżnione w konkursie będzie można zobaczyć podczas specjalnego pokazu z udziałem laureatów w sobotę, 2 sierpnia, w Małym Kinie w Kazimierzu Dolnym.

BNP Paribas Dwa Brzegi - 19. Festiwal Filmu i Sztuki odbędzie się w dniach 26 lipca - 3 sierpnia 2024 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.