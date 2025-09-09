Dla tego projektu 92-latek wraca z emerytury. Tropiciel czarownic nadchodzi

"Łowca czarownic" debiutował w 2015 roku

"Łowca czarownic" to amerykański akcyjniak fantasy z 2015 roku w reżyserii Brecka Eisnera. Został napisany przez Cory'ego Goodmana, Matta Sazamę i Burka Sharplessa. W filmie Vin Diesel wciela się w nieśmiertelnego łowcę czarownic, który musi powstrzymać plagę przed spustoszeniem całego świata.

Co prawda - po premierze film nie wykręcił spektakularnego wyniku kasowego. Przy budżecie wynoszącym 90 mln dolarów, udało mu się zarobić zaledwie 147 mln dolarów. Z czasem zaczął się cieszyć dużą popularnością, a drugie życie dał mu streaming. Na Netfliksie udało mu się uplasować wśród najchętniej oglądanych produkcji.

"Ta niegasnąca popularność jasno pokazuje, że istnieje apetyt na kolejne historie osadzone w tym świecie.Vin i ja współpracowaliśmy wielokrotnie na przestrzeni lat. Jest on prawdziwą siłą naszej branży. Czuję ekscytację z powodu jego powrotu do tej ikonicznej roli. Rozwój technologii filmowej pozwala nam dziś ekonomicznie zrealizować kontynuację na jeszcze większą skalę" - mówi Adam Fogelson z Lionsgate.

Vin Diesel powróci w kultowej roli i... nie tylko on

Trwają prace nad sequelem "Łowcy czarownic" - ogłosiła wytwórnia Lionsgate. W głównej roli na ekranie ponownie zobaczymy Vina Diesela, ale jak się okazuje, powróci nie tylko on. W filmie z 2015 roku oglądaliśmy także Michaela Caine'a, który wcielił się w kapłana Dolana. 92-letni aktor ma powtórzyć swoją rolę w sequelu i zrobi to... wracając z emerytury!

Caine w 2023 roku ogłosił, że zawiesza działalność aktorską. Zrobił to po premierze produkcji Olivera Parkera "Wielki uciekinier". "Doszedłem do wniosku, że mam film, w którym zagrałem główną rolę i że film zebrał niesamowite recenzje" - powiedział wówczas w programie "Today" w BBC Radio 4. Jego decyzja była spowodowana też wiekiem. W 2023 roku aktor skończył 90 lat i przyznał, że już nie dostaje ciekawych propozycji do zagrania.

Jak się okazuje - tylko Vin Diesel mógł namówić aktora, by powrócił na ekran. Co prawda, umowa z Caine'em nie została jeszcze sfinalizowana. Prace nad sequelem są przyspieszone w Lionsgate i należącym do Diesela studiu produkcyjnym One Race Films, jak potwierdził Variety.

W "Łowcy czarownic" na ekranie oglądaliśmy także Rose Leslie, Elijah Wooda, Olafura Darriego Olafssona, Renę Owen, Julię Englebrecht i Josepha Gilguna. Na ten moment nikt więcej z oryginalnej obsady nie został potwierdzony.

