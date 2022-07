Denzel Washington odznaczony Prezydenckim Medalem Wolności

67-letni zdobywca dwóch Nagród Akademii Filmowej oraz dwóch Złotych Globów jest jedynym przedstawicielem branży rozrywkowej, który w tym roku zostanie uhonorowany Prezydenckim Medalem Wolności. Odznaczenie, które Denzel Washington otrzyma z rąk Joe Bidena, to wyraz uznania za jego pracę twórczą.

Denzel Washington: Największy aktor XXI wieku

W 2020 roku gwiazdor został uznany przez "The New York Times" za największego aktora XXI wieku. To również podziękowanie za jego pracę na rzecz amerykańskiej społeczności. Przez 25 lat utytułowany aktor i producent był m.in. rzecznikiem Boys & Girls Clubs of America, wiodącej krajowej organizacji zajmującej się rozwojem młodzieży, oferującej programy i szkolenia.

Nazwisko aktora znalazło się na liście obok takich osobistości jak m.in.: Simone Biles i Megan Rapinoe, wspomniany już Steve Jobs, Gabrielle Giffords, Alan Simpson; aktywiści Fred Gray, Diane Nash i Raúl Yzaguirre czy John McCain.

Najwyższe amerykańskie odznaczenie cywilne nadawane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych zostanie wręczone podczas oficjalnej uroczystości 7 lipca.



