O powstającej produkcji poinformowano w czwartek 30 czerwca. Wyprodukowany przez studia Legion M oraz Exhibit A Pictures dokument powstanie w całości dzięki crowfundingowi. Zostanie on sfinansowany przez fanów swojego idola, o którym opowie film. Zwykle nie wiążą się z tym żadne gratyfikacje finansowe. Tym razem fani, którzy dołożą swoją cegiełkę do tej produkcji, będą mieli szansę otrzymania procentu od uzyskanych przez nią zysków.

William Shatner bohaterem dokumentalnego filmu

Projekt został "pobłogosławiony" przez samego Shatnera . "Przez lata zgłaszali się do mnie ludzie, którzy chcieli nakręcić film o moim życiu. Odrzucałem te propozycje, bo zawsze mi coś w nich nie pasowało. Kiedy usłyszałem, że Legion M chce zaangażować w taką produkcję fanów, uznałem, że to idealne. To dzięki fanom zrobiłem karierę. Wydawało się więc oczywiste, że to właśnie do fanów powinien należeć taki dokument" - mówi Shatner w oświadczeniu cytowanym przez portal "Variety".

To właśnie 91-letni gwiazdor podczas Comic Conu w San Diego zaprezentuje pierwsze fragmenty dokumentu, którego tytułu wciąż nie ogłoszono. Razem z Shatnerem spotkanie poprowadzi fan "Star Treka", scenarzysta i reżyser Kevin Smith . Reżyserem dokumentu jest Alexandre O. Philippe. Twórca popularnych dokumentów takich jak m.in. "Skandalista George Lucas" czy poświęcony prysznicowej scenie z "Psychozy": "78/52".

"Dorastałem oglądając Billa Shatnera na czarno-białym ekranie w Szwajcarii. Moje pierwsze wspomnienia z nim związane dotyczą seriali 'Columbo' oraz 'Strefa mroku'. To współczesny człowiek renesansu. Wszechobecny. Niemożliwy do przegapienia. Ten kameralny film rzuci światło na mało znane i rzadko widziane aspekty kariery i filozofii Billa. Ponownie przeanalizuje też jego najbardziej ikoniczne dla kultury role widziane zupełnie nowymi oczami" - zapewnia reżyser dokumentu.

