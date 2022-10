Do 2017 roku T. J. Miller w Hollywood radził sobie całkiem nieźle, mając na koncie role w takich kasowych hitach, jak "Transformers: Wiek zagłady" czy dwie części "Deadpoola". Kłopoty komika zaczęły się w 2017 roku, gdy na światło dzienne wyszły zarzuty o molestowanie i seksualną przemoc, których gwiazdor miał dopuścić się wobec koleżanki ze studiów. Nieco później Alice Wetterlund wyznała, że karygodne zachowanie Millera na planie "Doliny Krzemowej" sprawiło, że praca nad serialem stała się dla niej koszmarem. "Był łobuzem, który wyżywał się na innych, a wszyscy faceci pracujący na planie mu to umożliwiali" - napisała swego czasu na Twitterze aktorka.

Choć Miller kategorycznie zaprzeczył wszelkim stawianym mu zarzutom, na przestrzeni ostatnich lat jego kariera w Fabryce Snów mocno przyhamowała. Nie powinno zatem dziwić, że nie pojawi się on w nadchodzącej 3. części filmowej serii "Deadpool". Co ciekawe, sam zainteresowany utrzymuje, że jest to wyłącznie jego decyzja. Goszcząc w podcaście "The Adam Corolla Show" Miller wyjawił, że powodem owej decyzji są jego napięte stosunki z odtwórcą głównej roli. Jak podkreślił, nie ma zamiaru nigdy więcej współpracować z Ryanem Reynoldsem , gdyż jest przekonany, że ten go nienawidzi.

T.J. Miller: Dlaczego nie chce pracować z Ryanem Reynoldsem?

Miller wysnuł taki wniosek na podstawie osobliwej interakcji, do jakiej doszło między nimi na planie poprzedniej części "Deadpoola" . "Zwracając się do mnie jako swój bohater, był dla mnie przerażająco wredny. Choć mówił wtedy niby do mojej postaci, jestem niemal pewien, że tak naprawdę słowa te kierował do mnie. Powiedział coś w stylu: ‘Wiesz, co jest w tobie najlepsze, Weasel? Nie jesteś gwiazdą, ale jesteś widoczny na tyle, aby uznać cię za zabawnego. Na szczęście szybko możemy ruszyć dalej i wrócić do prawdziwego kręcenia filmu’" - relacjonował komik.

Następnie Miller zasugerował, że Reynolds, z nieznanych mu przyczyn, czuł się niepewnie w jego towarzystwie. "To trochę szalone, ale myślę, że właśnie dlatego tak powiedział. A przecież nie jestem od niego zabawniejszy i nie gram w większej liczbie filmów. Nie życzę mu źle, ale nie chcę z nim już nigdy pracować. Po prostu czuję, że mnie nienawidzi, a swoją niechęć wyraził w bardzo dziwaczny sposób" - stwierdził. Premiera 3. części "Deadpoola" zaplanowana jest na wrzesień 2024 roku.

