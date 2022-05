Książka Davida Duchovnego "Bucky F*cking Dent" to bestseller "The New York Timesa". Jej akcja rozgrywa się w Nowym Jorku w 1978 roku, a głównym bohaterem jest pozbawiony celu trzydziestolatek Ted, który wprowadza się do swojego cierpiącego na nieuleczalną chorobę ojca Marty’ego. Ten chce wykorzystać tę okazję do naprawienia relacji z synem. Cierpi na dziwną przypadłość - coraz bardziej podupada na zdrowiu za każdym razem, gdy jego ukochana drużyna - bostońscy Red Sox - przegrywa mecz. Ted z pomocą przyjaciół stara się więc wprowadzić w życie szczwany plan. Chce przekonać ojca, że Red Soksi zaczęli wygrywać mecz za meczem. Wszystko po to, by podreperować jego zdrowie.

"Bucky F*cking Dent": David Duchovny ekranizuje swoją książkę

Duchovny w adaptacji swojej książki wcieli się w rolę Marty’ego. Kto zagra Teda, tego jeszcze nie ogłoszono. Jak informuje portal "Variety", zdjęcia do filmu "Bucky F*cking Dent" rozpoczną się jeszcze w tym roku, a sam projekt tej produkcji zostanie zaprezentowany dystrybutorom na zbliżającym się festiwalu w Cannes. Producentem filmu jest firma Yale Productions, która w Cannes zaprezentuje też dwa inne filmy: "The Kill Room" z Samuelem L. Jacksonem i Umą Thurman oraz debiut reżyserski Brittany Snow "September 17th".

"Cieszymy się, że pomożemy Davidowi w przeniesieniu na ekran tej wspaniałej historii. Jego pasja i wizja powstającego filmu są przejrzyste, a tematyka tej opowieści - ojciec i syn, życie i śmierć - są głęboko ważne i uniwersalne" - tłumaczą producenci filmu, Yale Levine i Jordan Beckerman.

Davida Duchovnego ostatnio można było zobaczyć w "Bańce" wyreżyserowanej przez Judda Apatowa oraz w serialu "Pani dziekan", w którym zagrał samego siebie. Popularny aktor kontynuuje współpracę z Netfliksem, dla którego wystąpi w filmie "You People" Kenyi Barrisa. W niedalekiej przyszłości Duchovny zagra u boku Meg Ryan w filmie "What Happens Later".

