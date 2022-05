"Nie mamy żadnego kredo. Nie mamy żadnych założeń. Nie zamierzamy pracować tylko z jednym typem ludzi. W moim umyśle i w moim sercu znajduje się tak wiele różnych światów i ludzi, że chciałabym im pomóc się przebić. Są twórcy, z którymi studia filmowe boją się tworzyć filmy, bo są oni zbyt odważni, zbyt szczerzy, zbyt realni. I to właśnie z takimi osobami chciałabym współpracować. Zaciekle będziemy chronić duszy artysty stojącego za danym projektem. Czuję, że istnieje jakieś cmentarzysko, do którego trafiają wspaniałe scenariusze. To cały czas się dzieje. Czytam jakieś scenariusze, myślę sobie, że to najpiękniejsze scenariusze, jakie kiedykolwiek czytałam, a potem okazuje się, że nikt ich nie zrealizował" - powiedziała Dakota Johnson w rozmowie z portalem "Variety".

Dakota Johnson zostanie reżyserką?

Aktorka wyznała też, że chciałaby uczestniczyć w projektach filmowych od każdej możliwej strony ich powstawania. "Chcę uczestniczyć w montażu, chcę być częścią procesu tworzenia ścieżki dźwiękowej, kolorowania. Moja wizja TeaTime jest bardzo emocjonalna. Płynie prosto z mojego serca. Nie zdążyłam jeszcze zbudować odpowiednich znajomości. Nie zadzwonię do szefa studia filmowego i nie powiem mu, żeby kupił mój film" - przekonuje Johnson. Nie zgadza się z tym Katie O’Connell, która dołączyła do kierownictwa TeaTime w ubiegłym roku. "Oczywiście, że może dzwonić. (...) I zdecydowanie częściej powinna to robić" - stwierdziła.

Obie kobiety przyznają, że ostatnio w ich ręce trafił projekt, którego reżyserią powinna zająć się Johnson. "Mamy pewien scenariusz, z którym powinnyśmy uderzyć do dużego studia. Ale czujemy, że lepszym pomysłem byłoby nakręcenie tego filmu osobiście. Rozmawiałyśmy o tym projekcie i zasugerowałam Dakocie, że powinna go wyreżyserować" - mówi O’Connell. Jak się okazuje, aktorka bardzo poważnie potraktowała tę sugestię. "Robię się zazdrosna na myśl o tym, że ten film wyreżyserowałby ktoś inny" - stwierdziła Johnson.

Gwiazda "Pięćdziesięciu twarzy Greya" ma bardzo skromny dorobek reżyserski. Zrealizowała jedynie teledysk do utworu "Cry Cry Cry" grupy Coldplay. Lider tego zespołu, Chris Martin, jest partnerem życiowym Dakoty Johnson.

Wideo Coldplay - Cry Cry Cry (Official Video)

