Gdy Interpol wystawia czerwoną notę — globalny list gończy za najbardziej poszukiwanymi przestępcami na świecie — do akcji wkracza najlepszy behawiorysta z FBI John Hartley (Dwayne Johnson). W czasie pościgu przypadkiem trafia w sam środek brawurowego skoku. Aby złapać najgroźniejszego złodzieja dzieł sztuki na świecie znanego jako "The Bishop" (Gal Gadot), musi współpracować z jego rywalem Nolanem Boothem (Ryan Reynolds) - tak brzmi fabularny zarys "Czerwonej noty".



Szalona przygoda rzuci to — ku niezadowoleniu niektórych — nierozłączne trio w najdalsze zakątki świata, na parkiet taneczny, do więzienia i do dżungli.



"Czerwona nota": Ten film kosztował Netfliksa 130 milionów dolarów

Produkcja została przerwana w marcu 2020 z powodu pandemii COVID-19. Zdjęcia, kręcone przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z koronawirusem, udało się zakończyć w listopadzie 2020.



"Dopiero po powrocie do domu mam chwilę, żeby wrócić pamięcią do tych dwóch miesięcy kręcenia 'Czerwonej noty'. Nagrywanie filmu w czasie pandemii wymagało wielu poświęceń, głównie ze strony naszej ekipy. Przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu byliśmy odizolowani i tylko wchodziliśmy na plan i z niego schodziliśmy. Członkowie ekipy przez kilka miesięcy byli z dala od swoich rodzin i pracowali jak diabli, żebyśmy bezpiecznie mogli dostarczyć jak najlepszy film. Od zawsze jestem przekonana, że coś wielkiego może powstać tylko z pomocą świetnego zespołu. To kolejny tego przykład" - napisała w ubiegłym roku na Instagramie Gal Gadot.

Zdjęcie Gal Gadot w filmie "Czerwona nota" / Netflix / materiały prasowe

"Czerwona nota" to film, który ma rozpocząć całą serię. Jego budżet wynosił około 130 milionów dolarów, więc można się spodziewać emocjonującego widowiska. Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Rawson Marshall Thurber ("Agent i pół", "Drapacz chmur").

