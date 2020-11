"Red Notice": Superprodukcja Netflixa z gwiazdorską obsadą

Na początku września wznowiono zdjęcia do produkowanego przez Netflix filmu sensacyjnego „Red Notice” z Gal Gadot, Ryanem Reynoldsem i Dwayne’em Johnsonem. Produkcja została przerwana w marcu z powodu pandemii COVID-19. Zdjęcia, kręcone przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z koronawirusem, właśnie udało się zakończyć.

Informację o ukończeniu zdjęć do komedii sensacyjnej podali na swoich mediach społecznościowych występujący w niej aktorzy. "Wczoraj zakończyłem zdjęcia do 'Red Notice'. Przerwaliśmy je w marcu, nie mając pojęcia, czy wrócimy na plan. Z pomocą tak dużej ilości pracowników, którzy dbali o nasze bezpieczeństwo, Netfliksowi udało się sprawić, że wróciliśmy do pracy. Czapki z głów przed tą ekipą. Ponad 300 osób mieszkało w odizolowanej bańce, aby uczynić to możliwym. Każdego dnia pracowali w najbardziej napiętych okolicznościach. Poświęcili nie tylko siebie, ale i swoje rodziny, przyjaciół i ukochanych, którzy nie widzieli ich miesiącami. Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny. Niektórzy noszą maski. I przyłbice. I każdego dnia pozwalają sobie wsadzić do nosa pałeczkę, aby pobrać wymaz" - napisał na Instagramie Ryan Reynolds.

Swoimi wrażeniami z kręcenia filmu "Red Notice" podzieliła się też Gal Gadot. "Dopiero po powrocie do domu mam chwilę, żeby wrócić pamięcią do tych dwóch miesięcy kręcenia 'Red Notice'. Nagrywanie filmu w czasie pandemii wymagało wielu poświęceń, głównie ze strony naszej ekipy. Przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu byliśmy odizolowani i tylko wchodziliśmy na plan i z niego schodziliśmy. Członkowie ekipy przez kilka miesięcy byli z dala od swoich rodzin i pracowali jak diabli, żebyśmy bezpiecznie mogli dostarczyć jak najlepszy film. Od zawsze jestem przekonana, że coś wielkiego może powstać tylko z pomocą świetnego zespołu. To kolejny tego przykład" - napisała na Instagramie gwiazda.

Szczegóły fabuły filmu "Red Notice" nie są znane. Z opublikowanych właśnie zdjęć z planu wynika, że na widzów może czekać przygodowe kino akcji przypominające "Skarb narodów" z Nicolasem Cage’m. Film opisywany jest jako przygodowa komedia akcji rozgrywająca się na całym świecie. Wcześniejsze opisy fabuły sugerowały, że Dwayne Johnson zagra w "Red Notice" agenta Interpolu, który ściga najbardziej poszukiwaną złodziejkę dzieł sztuki na świecie (Gadot). Reynolds ma wcielić się w postać najlepszego na świecie naciągacza.



"Red Notice" to film, który ma rozpocząć całą serię. Jego budżet wynosił około 130 milionów dolarów, więc można się spodziewać emocjonującego widowiska. Data premiery nie jest jeszcze znana. Film wyreżyserował Rawson Marshall Thurber ("Zabawy z piłką", "Millerowie", "Agent i pół").