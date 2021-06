Ryan Reynolds przyznał się do problemów psychicznych

Ryan Reynolds przed dwoma tygodniami opublikował na Instagramie post nawiązujący do Miesiąca Świadomości Zdrowia Psychicznego. W swoim wpisie gwiazdor "Deadpoola" ujawnił, że od wielu lat zmaga się ze stanami lękowymi. W najnowszym wywiadzie kanadyjski aktor zdradził, że do owego wyznania zainspirowały go dzieci, które pragnie nauczyć właściwego radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Ryan Reynolds niedawno dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich zmaganiach z zaburzeniami psychicznymi.



26 maja aktor opublikował na Instagramie post, w którym odniósł się do trwającego wówczas Miesiąca Świadomości Zdrowia Psychicznego. I ujawnił, że od wielu lat boryka się ze stanami lękowymi, które utrudniają mu normalne funkcjonowania.

"Wiem, że nie jestem w tym sam. Wy wszyscy, którzy - tak jak ja - zbyt dużo myślą, zamartwiają się i przepracowują, wiedzcie, że też nie jesteście sami. Nie mówimy wystarczająco dużo o zdrowiu psychicznym i nie robimy wystarczająco dużo, aby przestać stygmatyzować dyskusje o nim. Ale pamiętajcie, lepiej późno niż wcale" - napisał wówczas Reynolds.



W rozmowie z "Entertainment Tonight" Reynolds zdradził, że do owego wyznania zainspirowały go dzieci, które pragnie nauczyć właściwych wzorców reagowania na trudne emocje.

"Jednym z głównych powodów, dla których zdecydowałem się otwarcie o tym mówić, jest to, że mam w domu trzy córki, a częścią mojej pracy jako rodzica jest kształtowanie ich zachowań i reakcji na takie emocje, jak smutek, niepokój czy złość; pokazanie im, że jest przestrzeń na odczuwanie wszystkich tych rzeczy" - ujawnił gwiazdor.



I zaznaczył, że chce w ten sposób naprawić błędy swoich rodziców, którzy nie przykładali należytej wagi do uczenia go tego, jak radzić sobie z problemami natury psychicznej.



"Dom, w którym ja dorastałem, nie był pod tym względem wzorowy. Nie oznacza to, że moi rodzice mnie zaniedbywali, po prostu są z innego pokolenia. Nie chcę nad tym rozpaczać, ale uważam, że warto o tym mówić" - dodał Reynolds.



Aktor podkreślił, że swoim wyznaniem chce szerzyć świadomości na temat zaburzeń psychicznych i zwalczać stygmatyzowanie tego rodzaju dolegliwości.

"Kiedy opowiadasz o tym, ośmielasz innych, by również o tym mówili. Ktoś, kto to przeczyta, może pomyśleć: 'Och, on zmaga się z tym, z czym i ja się zmagam'. Choć możemy mieć zupełnie inne doświadczenia, ta rzecz nas łączy. Nie warto wstydzić się rozmawiać o takich problemach - chcę to uświadomić zarówno swoim dzieciom, jak i innym ludziom" - podsumował Reynolds.

