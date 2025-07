Weronika Rosati, mimo że od lat stara się zrobić karierę w Hollywood, musiała się dotąd zadowolić jedynie drugoplanowymi i epizodycznymi rolami. To się jednak w końcu zmieni, o czym gwiazda opowiedziała ostatnio w "Pytaniu na śniadanie".

W rozmowie z Grzegorzem Dobkiem artystka wyznała, że niebawem zobaczymy ją w dużej hollywoodzkiej produkcji, do której zakończyła właśnie zdjęcia.

"W Los Angeles teraz kręciłam film, grałam główną rolę. Miałam ostatni dzień zdjęciowy i gram u boku aktora, który był nominowany do Oscara i do Złotego Globu" - powiedziała Polka. Nie zdradziła jednak, o którego sławnego aktora chodzi.

Rosati zaznaczyła również, że w ostatnim czasie wszystkie jej decyzje zawodowe były podporządkowane interesom jej ośmioletniej córki Elizabeth.

"Priorytetem jest moja córka, wszystko jest dostosowane do niej, wychowuję ją samodzielnie" - przyznała aktorka w "Pytaniu na śniadanie".

Weronika Rosati: Marzenia o Hollywood

Weronika Rosati urodziła się 9 stycznia 1984 roku w Warszawie. Jest córką ekonomisty i polityka Dariusza Rosatiego, który jest w połowie Włochem oraz projektantki mody Teresy Rosati. Gdy miała zaledwie dwa lata wraz z rodziną, wyjechała do Princeton, gdzie jej ojciec otrzymał posadę wykładowcy, a gdy miała sześć lat, rodzina przez pięć lat mieszkała w Szwajcarii. Obecnie Rosati wraz z córką mieszka w Los Angeles.

Zainteresowanie aktorstwem wykazywała już jako nastolatka. Uczęszczała do ogniska teatralnego działającego przy Teatrze Ochoty w Warszawie, uczyła się także tańca i akrobatki w teatrze Studio Buffo. Jeszcze przed napisaniem matury, w ramach wyjątku, została przyjęta do prywatnej policealnej Szkoły Aktorskiej im. Haliny i Jana Machulskich w Warszawie.



"Kiedy byłam nastolatką, a nawet dzieckiem zawsze wszystkim powtarzałam, że zostanę międzynarodową aktorką i będę grać w hollywoodzkich filmach oraz że będę mieszkać w Los Angeles. Moje plany na przyszłość, moje marzenia spotykały się z szyderczymi uśmiechami i sceptycyzmem dorosłych, jak i z wyśmiewaniem się ze mnie przez rówieśników" - przyznała aktorka we wpisie na Instagramie.



W 2003 roku Rosati dostała się na Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Już po półtora roku studiów wzięła urlop dziekański, aby kontynuować pracę na planie serialu "M jak miłość". Ostatecznie rzuciła studia i wyjechała do Stanów Zjednoczonych.

Po wyjeździe z Polski aktorka uczyła się w Stella Adler Academy of Acting and Theatre, Lee Strasberg Theatre and Film Institute, Larry Moss Studio oraz Ivana Chubbuck Studio. Ostatecznie ukończyła studia w Lee Strasberg Theatre and Film Institute i tym samym stała się dyplomowaną aktorką.