"Thunderbolts*"

"Thunderbolts" - najnowszy film ze Studia Marvel - przedstawia nietypową drużynę antybohaterów: Yelenę Belovą, Bucky'ego Barnesa, Czerwonego Strażnika, Ghosta, Taskmastera i Johna Walkera. Niepokorni złoczyńcy wpadną w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegrę de Fontaine. Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno?

W filmie do swoich ról powrócili znani z poprzednich superprodukcji Marvela: Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, David Harbour, Hannah John-Kamen oraz Julia Louis-Dreyfus. Wspomagają ich: Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Wendell Pierce, Chris Bauer oraz Rachel Weisz. Reżyserem "Thunderbolts" jest Jake Schreier.

W filmie nie zabraknie niezwykle widowiskowych scen. Florence Pugh podjęła się karkołomnego wyczynu, by film zyskał w oczach widzów. Aktorka skoczyła z Merdeka 118 - wieżowca w Kuala Lumpur, który obecnie jest drugim najwyższym budynkiem na świecie. Mierzy aż 678,9 m i liczy 118 pięter. "Kocham wysokości!" - stwierdziła aktorka w specjalnym materiale, pokazującym jej przygotowania do tego imponującego wyczynu oraz sam skok.

"Surfer"

Nicolas Cage wraca na ekran, a jego nowa rola to czyste szaleństwo. W pełnym napięcia thrillerze "Surfer" aktor wciela się w tytułowego bohatera, który powraca na rajską plażę swojego dzieciństwa, by spędzić czas z nastoletnim synem. To ma być męski weekend pośród oceanicznych fal. Jednak grupa lokalsów roszczących sobie prawa do tutejszej plaży, zabrania przybyszom wstępu na "ich teren".

Rozdrażniony przez zaczepki aroganckich osiłków mężczyzna próbuje pokazać, kto tu rządzi i zachować twarz w oczach syna. Wkrótce boleśnie przekona się jednak, w jak nierówną wdał się grę. Rozpalona piekielnym upałem plaża staje się koszmarną pułapką, z której może się wyrwać, jedynie stawiając czoła lokalnej bandzie, przed którą drży nawet policja.

Za reżyserię filmu odpowiada Lorcan Finnegan, twórca psychologicznego thrillera "Vivarium". Scenariusz napisał Thomas Martin, który pracował m.in. przy obrazach "Gwiazda szeryfa" i "Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza". Jednym z najmocniejszych punktów produkcji są zdjęcia autorstwa polskiego operatora Radosława Ładczuka, który pracował przy takich filmach, jak "Hejter", "Chłopi", "Jesteś Bogiem", "Między nami dobrze jest" i mroczny, australijski "Babadook".

W kinach wciąż granych jest jednak wiele produkcji, które warto nadrobić. Co polecamy?

"The Last Showgirl"

Shelley (Pamela Anderson) od lat występuje w rewii w Las Vegas. Praca jest jej ogromną pasją i sposobem na realizację siebie. Dla niej przed laty poświęciła rodzinę. Nagle dowiaduje się, że spektakl, któremu oddała wszystko, schodzi z afisza. Choć 57-letnia tancerka słyszy zewsząd, że jej czas już minął, nie zamierza się poddać. W mieście, które wabi jak fatamorgana, by brutalnie obudzić ze snu, kobieta walczy o swoje marzenia i odzyskanie relacji z córką.

Poza Anderson w filmie Gii Coppoli wystąpili Jamie Lee Curtis, Billie Lourd, Dave Bautista, Brenda Song i Kiernan Shipka. Gwiazda "Słonecznego patrolu", nie ukrywała, że rola w "The Last Showgirl" jest dla niej bardzo osobista. "Rozumiałam ją. Dzielę jej miłość do nostalgii, blasku, występów i fantazji. Ona chce uszczęśliwić ludzi, a także uszczęśliwić siebie" - mówiła.

Film, a szczególnie rola Anderson, spotkał się z dobrym przyjęciem krytyków. Aktorka otrzymała nominacje do Złotego Globu oraz nagród Gotham i Gildii Aktorów. Spodziewano się, że Anderson i partnerująca jej Curtis otrzymają nominacje do Oscara, ale ostatecznie musiały obejść się smakiem.

"Księgowy 2"

Kontynuacja filmu z 2015 roku. W "Księgowym 2" Christian Wolff próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa dawnego znajomego. Łączy siły z bratem Braxem i agentką Mediną, aby odkryć śmiertelny spisek.

W roli Wolffa, autystycznego księgowego, który pracuje dla najgroźniejszych przestępców na świecie, ponowne wystąpił Ben Affleck.

"Grzesznicy"

"Jeśli tańczysz z diabłem, diabeł pewnego dnia odwiedzi cię w domu" - takim hasłem promocyjnym opatrzeni zostali "Grzesznicy" , nowy film nominowanego do Oscara Ryana Cooglera. Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło. W głównej - podwójnej - roli wystąpił w filmie Michael B. Jordan (serie "Czarna Pantera" i "Creed").



Dołączyli do niego: nominowana do Oscara Hailee Steinfeld ("Bumblebee", "Prawdziwe męstwo"), Jack O’Connell ("Ferrari"), Wunmi Mosaku ("Passenger"), Jayme Lawson ("Królowa wojownik"), Omar Miller ("Prawdziwe kłamstwa") i Delroy Lindo ("Pięciu braci"). Scenarzystą i reżyserem filmu jest wspomniany Ryan Coogler, twórca dylogii "Czarna Pantera", a także "Fruitvale" i "Creeda", nominowany do Oscara za produkcję "Judasza i Czarnego Mesjasza".

Wspomagali go jego ulubieni współpracownicy: autorka zdjęć Autumn Durald Arkapaw, nagrodzona Oscarem scenografka Hannah Beachler, montażysta Michael P. Shawver, nagrodzony Oscarem kompozytor Ludwig Göransson i laureatka Oscara, scenografka Ruth E. Carter.

"Amator"

W filmie "Amator" żona zatrudnionego w CIA kryptologa ginie w zamachu terrorystycznym w Londynie. Osobiste zaangażowanie w sprawę przekreśla jego szanse w pracy z ramienia agencji, więc postanawia szantażować swoich szefów, aby jako agent został wyszkolony i wypuszczony w pogoń za zamachowcami. Nie zważając na konsekwencje, mężczyzna postanawia znaleźć winnych.

W rolach głównych występuję Rami Malek, Rachel Brosnahan oraz Laurence Fishburne. Malek pełni w filmie również funkcję producenta.

"Przyjmij / Odrzuć"

"Przyjmij / Odrzuć" to produkcja autorów kinowych hitów Michaela Bay'a i Jasona Bluma oraz reżysera horrorów Christophera Landona ("Piękna i rzeźnik", "Mamy tu ducha").

Violet jest wdową, która wybrała się na pierwszą od wielu lat randkę w ekskluzywnej restauracji. Okazuje się, że Henry jest bardziej czarujący i przystojny, niż się spodziewała. Jednak kobieta podczas kolacji jest coraz bardziej zirytowana. Otrzymuje bowiem serię anonimowych wiadomości z instrukcjami, aby nikomu nic nie mówić i postępować zgodnie ze wskazówkami. W przeciwnym razie zakapturzona postać, którą widzi na kamerach domu, zabije jej syna i siostrę.

"Minecraft: Film"

Czwórka osób na życiowym zakręcie trafia do gry "Minecraft". Wspólnymi siłami starają się wrócić do prawdziwego świata. Pomaga im kultowy bohater gry - Steve.

"Minecraft: Film" jest adaptacją gry wideo, która od swej premiery w 2011 roku bije rekordy popularności. Za kamerą stanął Jared Hess, jeden z współtwórców komedii "Napoleon Dynamite". W rolach głównych zobaczymy Jasona Momoę, Jacka Blacka, nominowaną do Oscara Danielle Brooksa, znaną z serialu "Wednesday" Emmę Myers oraz Jennifer Cooldige, gwiazdę "American Pie" i "Białego Lotosu".