Pedro Pascal wielką karierę zrobił dopiero po czterdziestce

Pedro Pascal urodził się 2 kwietnia 1975 roku w Santiago w Chile jako Pedro Balmaceda. Ma troje rodzeństwa, w tym transpłciową siostrę Lux. Jego rodzina uciekła z Chile po przewrocie Pinocheta i otrzymała azyl w Danii, a potem przeniosła się do USA. Po śmierci matki w 1999 roku przyjął jej nazwisko – Pascal. Choć początkowo trenował pływanie, ostatecznie wybrał aktorstwo. Studiował w Tisch School of the Arts w Nowym Jorku.

Karierę zaczynał od epizodów w serialach. Zagrał m.in. w nieemitowanym pilocie "Wonder Woman" (2011) i w jednym odcinku "Buffy: Postrach wampirów". Przez lata zmagał się z brakiem ról, dorabiając jako kelner. Pomagała mu przyjaciółka Sarah Paulson.

"Były takie momenty, gdy dawałam mu pieniądze na jedzenie. Teraz wszyscy go chcą. I kibicują mu, co moim zdaniem jest wyznacznikiem wielkiej gwiazdy filmowej. Nadszedł czas, by Pedro przejął pałeczkę po innych wpływowych facetach z branży, takich jak Bruce Willis czy Mel Gibson" - wyznała.

"Moje początki w Hollywood trwały 15 lat. Miałem mniej niż 7 dolarów na koncie. To wtedy przyszła wypłata za serial 'Buffy: Postrach wampirów', która mnie uratowała i sprawiła, że zostałem w Hollywood i nie straciłem nadziei" - powiedział Pedro Pascal w rozmowie z Entertainment Tonight.

Przełom nastąpił w 2013 roku, gdy wcielił się w Oberyna Martella w "Grze o tron". Od tamtej pory jego kariera nabrała rozpędu. Z okazji premiery "Fantastycznej 4: Pierwsze kroki", w której zagrał główną rolę, przypominamy pięć najlepszych ról Pedro Pascala.

Pedro Pascal - najlepsze role aktora

"Gra o tron"

Pedro Pascal w serialu "Gra o tron"

W "Grze o tron" Pedro Pascal zagrał Oberyna Martella, charyzmatycznego i mściwego księcia Dorne. Postać pojawiła się w czwartym sezonie i szybko zyskała popularność wśród publiczności. Oberyn szukał zemsty za śmierć siostry i zginął w walce z Górą, co stało się jednym z najbardziej pamiętnych momentów serialu.

"Materialiści"

Z kolei w filmie "Materialiści", który zadebiutował na ekranach kin zaledwie kilka tygodni temu, Pascal wciela się w postać Harry’ego Castillo. To elegancki, pewny siebie bogacz, który wprowadza Lucy (Dakota Johnson) w świat luksusu. Wydaje się, że jest partnerem idealnym dla głównej bohaterki. Jednocześnie skłania ją do zastanowienia się, czym tak naprawdę jest miłość.

"Narcos"

Pedro Pascal w serialu "Narcos"

W serialu Netfliksa "Narcos" Pedro Pascal zagrał Javiera Peñę, agenta DEA, który prowadzi śledztwo przeciwko kolumbijskim kartelom. Pojawia się już od pierwszego sezonu jako jeden z głównych bohaterów – partner Steve'a Murphy'ego (Boyd Holbrook). Obydwoje polują na Pablo Escobara. Peña to twardy, bezkompromisowy śledczy, który nie boi się łamać zasad, by dopaść przestępców.

"Nieznośny ciężar wielkiego talentu"

Nicolas Cage i Pedro Pascal w filmie "Nieznośny ciężar wielkiego talentu"

W filmie "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" Pedro Pascal gra Javiego Gutierreza – bogatego, nieco ekscentrycznego fana Nicolasa Cage’a, który zaprasza aktora (grającego samego siebie) na swoją urodzinową imprezę. To szalona komedia, w której Cage i Pascal stworzyli niezapomniany duet.

"The Last of Us"

Pedro Pascal w "The Last of Us"

Zdecydowanie najważniejszą rolą w dotychczasowej karierze Pascala była ta w serialu "The Last Of Us", będącym ekranizacją popularnej gry. Aktor wcielił się w Joela Millera, twardego i zgorzkniałego przemytnika, który w postapokaliptycznym świecie otrzymuje zadanie przetransportowania nastoletniej Ellie (Bella Ramsey), odpornej na śmiertelny wirus, przez opustoszałe i niebezpieczne Stany Zjednoczone.

Rola ta wymagała od Pascala ukazania emocjonalnej głębi, siły i wewnętrznego konfliktu, co spotkało się z dużym uznaniem krytyków. Jego występ uznawany jest za jeden z najmocniejszych punktów serialu.