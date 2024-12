Zakochany w polskiej literaturze? Pedro Pascal złapany z książką noblistki

Znany z takich produkcji jak "The Last of Us", "Gra o tron" czy "Gladiator 2" aktor Pedro Pascal spędza święta, zajmując się intelektualnymi rozrywkami. Niedawno został przyłapany na relaksie w promieniach słońca, z książką Olgi Tokarczuk w dłoni.

Zdjęcie Pedro Pascal w serialu "The Last of Us" / materiały prasowe