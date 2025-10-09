Telewizja Nie mają litości dla polskich polityków. Będzie zabawnie i dosadnie

"Miłość do kwadratu": ciepła polska komedia na chłodny jesienny wieczór

"Miłość do kwadratu" to komedia romantyczna o nauczycielce Monice, która prowadzi sekretne drugie życie jako modelka, aby spłacić długi ojca. Podczas jednej z sesji zdjęciowych poznaje popularnego dziennikarza i kobieciarza Enzo, którego do udziału w reklamie zmusiła jego szefowa i kochanka, Alicja. Dwójka modeli od razu staje się zaciętymi wrogami, a od nienawiści - jak wiadomo - jest tylko jeden krok do miłości.

"Miłość do kwadratu" to polska seria komedii romantycznych. Składa się z trzech części, które ukazują historię Moniki (Adrianna Chlebicka) i Enza (Mateusz Banasiuk), pary, która stawia czoła wyzwaniom miłości i kariery. Pierwsza część zdobyła popularność na całym świecie, osiągając 31 milionów wyświetleń w pierwszym kwartale 2021 roku na Netfliksie.

"Miłość do kwadratu" w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Miłość do kwadratu" zostanie wyemitowany dzisiaj, 9 października, o godz. 22.50 na kanale Polsat.

