Tytułowa cisza nie ma w sobie nic sielskiego, choć akcja filmu rozgrywa się w wakacje, na włoskiej wyspie, gdzie wynajmują dom z widokiem Anna ( Agnieszka Żulewska ) i Adam ( Dobromir Dymecki ). Z daleka, jak wiadomo, widok jest piękny, dlatego małżeństwo woli zachować dystans (fantastycznie uchwycony w zdjęciach Bartosza Świniarskiego, operatora "Niepamięci" Christosa Nikou).

Pełna lodówka, pełne portfele, zabezpieczone alarmem drzwi i równie szczelnie zamknięte oczy gwarantują im ochronę przed kontaktem z rzeczywistością - do czasu, gdy odkryją, że w posiadłości nie działa basen. Usterka, której natychmiastowej naprawy żądają, niebezpiecznie rozszczelni jednak ich strefę komfortu, powodując przeciek, którym do wygodnego, zautomatyzowanego życia pary wedrą się chaos, strach i śmierć. A błoga cisza okaże się zwykłą zmową milczenia.

Jean Marc Barr: Gwiazdor "Wielkiego błękitu" w polskim filmie

Trzymający w napięciu film Woszczyńskiej pozwala, by pod gładką powierzchnię powolutku podchodziły wrzące emocje. Ale zagrożone małżeńskie status quo to tylko metafora szerszej, politycznej alienacji i obojętności, z jaką od lat obserwujemy unoszące się na wodzie trupy. Do motywu utraconej niewinności odsyła zresztą obsada: w roli nurka wystąpił tu sam Jean Marc-Barr , bohater kultowego "Wielkiego błękitu" .

Wideo Cicha ziemia (2021) zwiastun PL, w kinach od 26 sierpnia

"Cicha ziemia" to pełnometrażowy debiut fabularny Agi Woszczyńskiej. Jej krótki metraż "Fragmenty" znalazł się w 2014 roku w selekcji Festiwalu w Cannes w sekcji Quinzaine des Realisateurs i był jednym z najgłośniejszych shortów wyprodukowanych przez Szkołę Filmową w Łodzi.



Od czasu premiery "Cichej ziemi" na festiwalu w Toronto, granice rzeczywistości gwałtownie się przesunęły - znajdują się teraz tuż pod naszymi oknami. I choć to gorzka konstatacja, brawurowy debiut polskiej reżyserki doskonale trafia w swój czas.

