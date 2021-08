„Cicha ziemia” Agi Woszczyńskiej na festiwalu w Toronto

Premiera na festiwalu w Toronto uznawana jest powszechnie za pierwszy krok na oscarowej ścieżce, a ew. nagrody prawie zawsze przekładają się na nominacje do Oscarów - tak swoją międzynarodową karierę rozpoczęła "Ida" Pawła Pawlikowskiego.



Anna (Żulewska) i Adam (Dymecki) wynajmują wakacyjny dom na słonecznej włoskiej wyspie. Na miejscu okazuje się, że wymarzona willa nie spełnia ich oczekiwań, a wyspa boryka się z brakiem wody. Obecność wynajętego do naprawy basenu robotnika rozpocznie nieoczekiwany łańcuch niepokojących zdarzeń. W pozornie zgodnym małżeństwie do głosu dojdą mroczne instynkty i głęboko skrywane emocje.



"Cicha ziemia" to pełnometrażowy debiut fabularny Agi Woszczyńskiej. Jej krótki metraż "Fragmenty" znalazł się w 2014 roku w selekcji Festiwalu w Cannes w sekcji Quinzaine des Realisateurs i był jednym z najgłośniejszych shortów wyprodukowanych przez Szkołę Filmową w Łodzi.



Za produkcję "Cichej ziemi" odpowiadają Agnieszka Wasiak z Lava Films ("Sweat", "Niepamięć", "Śniegu już nigdy nie będzie"), Giovanni Pompili z włoskiego Kino Produzioni i Jordi Niubo z czeskiego i/o post. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, EC1 Łódź - Miasto Kultury, Eurimages, MIC - Ministero della cultura Direzione generale Cinema ed audiovisivo oraz Czech Film Fund.

