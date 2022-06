Film "Pan Wilder i ja" Stephena Frearsa będzie adaptacją mieszającej fikcję z prawdziwymi wydarzeniami książki Anglika Jonathana Coe pod tym samym tytułem.

W powieści fikcyjna postać - 57-letnia grecka kompozytorka Calista Frangopoulou - przypomina sobie, jak to w młodości, a konkretnie w 1976 roku, poznała w Ameryce Billy'ego Wildera , który zaproponował jej rolę tłumaczki i asystentki, podczas kręcenia, częściowo na greckiej wyspie Korfu, filmu "Fedora".

Ten ostatni film to jedno z arcydzieł Wildera. Jego tytułowa bohaterka to legendarna gwiazda ekranu, która gotowa jest poświęcić życie swych najbliższych po to jedynie, by zapewnić trwanie swego mitu. Wysiłki młodego producenta, pragnącego za wszelką cenę zaangażować gwiazdę do swego najnowszego filmu, odkrywają przerażającą tajemnicę wiecznej młodości leciwej aktorki.



Billy Wilder przyszedł na świat w Suchej Beskidzkiej (wówczas należącej do Monarchii Austro-Węgierskiej) w 1906 roku jako Samuel Wilder. Imię, dzięki któremu zna go dziś cały świat, zawdzięczał swojej mamie, która po powrocie z USA nazywała go tak na wspomnienie Buffalo Bill's Wild West Show.



Wilder przeszedł do historii światowego kina dzięki takich produkcjom, jak "Pół żartem, pół serio" , "Bulwar zachodzącego słońca" , "Słomiany wdowiec", "Sabrina" , "Podwójne ubezpieczenie", "Stracony weekend" , "Miłość po południu" czy "Garsoniera".



Legendarny twórca osiem razy walczył o statuetkę Akademii w kategorii "najlepszy reżyser", aż 12 razy nominowano go w kategorii "najlepszy scenariusz", aż 14 różnych aktorów, którzy wystąpili w jego filmach, ubiegało się o nagrody Akademii. Ogółem Billy Wilder zdobył sześć Oscarów.

Wcielający się w niego Christoph Waltz to z kolei laureat dwóch Oscarów - za drugoplanowe role w "Bękartach wojny" i "Django" Quentina Tarantino . Na koncie austriacki aktor ma też cenione role, m.in. w "Wielkich oczach" , "Rzezi" czy "Pomniejszeniu" .



Christoph Waltz: Zły, zły, zły 1 / 5 Za rolę pułkownika Hansa Landy spadł na niego deszcz nagród. Wśród nich był Oscar. Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

