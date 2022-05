Chłopiec nie zauważył Angeliny Jolie we lwowskiej kawiarni

Nagranie, które ukazuje obecność Angeliny Jolie w kawiarni we Lwowie, stało się hitem internetu. Co ciekawe, filmik wcale nie zdobył popularności wyłącznie za sprawą gwiazdy Hollywood. Całą uwagę skradł mistrz drugiego planu. Internautów poruszył chłopiec, który... przeoczył to niecodzienne zdarzenie.

Zdjęcie Angelina Jolie we Lwowie / AP/Associated Press/East News / East News