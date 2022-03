W wydanym komunikacie watykański szpital przytoczył słowa Angelinę Jolie : "Modlę się o koniec wojny. To jedyny sposób, by zatrzymać cierpienia i ucieczkę ze stref konfliktu".



"To straszne zobaczyć dzieci, które płacą cenę za ten konflikt życiem, zniszczonym zdrowiem i traumami" - podkreśliła aktorka zaangażowana od lat w działalność humanitarną.

Od początku wojny z Rosją zginęło 148 ukraińskich dzieci, a 232 zostały ranne - przekazała w czwartek rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denysowa. Według danych ONZ ponad 2 mln dzieci zostało zmuszonych do ucieczki z kraju.

