"Bez krwi": Fabuła, powieść

Angelina Jolie znowu stanie po drugiej stronie kamery. Tym razem popularna aktorka i aktywistka postanowiła zekranizować powieść "Bez krwi" włoskiego pisarza Alessandra Baricco. Film będzie pierwszym z projektów, jakie Jolie wyprodukuje wraz z Fremantle. Ostatnio aktorka podpisała z wymienionym studiem trzyletnią umowę. W jej ramach będzie realizowała filmy pełnometrażowe, seriale oraz dokumenty.

Prace nad filmem "Bez krwi" są na razie na początkowym etapie i jak na razie nie podano zbyt wielu szczegółów dotyczących produkcji. Fabuła powieści "Bez krwi" osnuta jest wokół historii 4-letniej dziewczynki, której ojciec i brat zostają zamordowani.



Angelina Jolie: Po drugiej stronie kamery

"Bez krwi" jest kolejnym projektem, którego reżyserii podjęła się Angelina Jolie. W jej dorobku znajdują się już takie produkcje jak "Kraina miodu i krwi", Niezłomny", "Najpierw zabili mojego ojca". Aktorka często kręci filmy społecznie zaangażowane. O "Niezłomnym" dla Interii Anna Bielak pisała tak:



"Jolie podjęła ryzyko opowiedzenia historii opartej na faktach i banałem byłoby powtarzać, że splot życiowych dramatów nie jest tym samym, co dobra filmowa dramaturgia. Chyba trzeba to jednak zrobić. Kolejny raz trudno uciec przed krytyką historii opartej na faktach, bo jej autorka tak bardzo chciała pokazać wyjątkowość bohatera, że osunęła się w patos i pretensję. "Niezłomny" dłuży się i nuży jak wycieczka po muzeum, w którym jest dużo eksponatów, ale nie ma nic ciekawego do oglądania".

"Niezłomny": Biegnij, chłopcze, biegnij [recenzja]

Jak będzie w przypadku "Bez krwi"? Zobaczymy.

Zdjęcie Angelina Jolie / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

