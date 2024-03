Chciał pożyczyć gwiazdorowi "Diuny" pewien element garderoby męskiej. Co na to aktor?

"Diuna. Część druga": Co Sting chciał pożyczyć Austinowi Butlerowi?

Premierze drugiej części filmu "Diuna" towarzyszy spore poruszenie. Przy tej okazji wspomina się niezbyt udaną próbę przeniesienia na ekran powieści Franka Herberta w reżyserii Davida Lyncha. W filmie z 1984 roku zagrał Sting, który zachował jako pamiątkę z planu dość osobliwy element garderoby, który chciał pożyczyć Austinowi Butlerowi.

Obaj artyści wcielili się w tę samą postać. Zagrali Feyd-Rautha, spadkobiercę barona Vladimira Harkonnena.

Wokalista nie narzucał się aktorowi i nie udzielał mu porad, ale... był gotowy podzielić się z nim pewną dość osobliwą pamiątką, którą zachował z planu. Chodzi o futurystyczne męskie slipy, z charakterystycznymi skrzydłami, które miał na sobie w jednej ze scen.

W programie "The Tonight Show" Austin Butler wyjawił, że ta niecodzienna deklaracja Stinga padła podczas ich spotkania na nowojorskiej premierze drugiej części "Diuny".

"To było dość surrealistyczne. Byłem oszołomiony tym spotkaniem. Sting jest niezwykle uroczym człowiekiem. Miałem okazję z nim porozmawiać i zapytałem go o wspomnienia z czasów, kiedy występował w filmie Davida Lyncha. On odparł, że nadal ma pewien element filmowej garderoby. Powiedział, że pozwoli mi go założyć, jeśli chcę" - wyjaśnił Butler, nieco zawstydzony.

Aktor nie zdradził, czy ostatecznie przyjął propozycję Stinga.

"Diuna: Część druga": Fabuła, obsada, zwiastun

"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.



W głównej roli jako Paul Atryda występuje Timothee Chalamet . W kontynuacji "Diuny" do swoich ról powracają: Zendaya , Josh Brolin , Dave Bautista , Stellan Skarsgard , Charlotte Rampling oraz Javier Bardem . Wśród nowych twarzy znajdują się m.in. Austin Butler , Florence Pugh , Christopher Walken oraz Léa Seydoux .

