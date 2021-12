​Carrie-Anne Moss: Wielki powrót?

W kinie i telewizji zapanował czas nostalgii i powrotów do kultowych dzieł sprzed lat. Jednym z najważniejszych będzie kontynuacja serii "Matrix". 22 grudnia to do kin trafi film "Matrix Zmartwychwstania", w którym ponownie wystąpi Carrie-Anne Moss. Czy gwiazda ponownie zabłyśnie?

Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss przemawiają podczas The Game Awards 2021 /Kevin Winter/Getty Images /Getty Images