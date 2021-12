Powstaniu filmu "Matrix Zmartwychwstania" przyświecał zamiar ponownego wskrzeszenia słynnej serii. Pierwotnie produkcja miała pojawić się wyłącznie w kinach, ale pandemia COVID-19 sprawiła, że studio Warner Bros. zdecydowało się na dystrybucję hybrydową. Film trafi więc 22 grudnia tego roku jednocześnie do kin oraz na platformę streamingową HBO Max.



Wideo "Matrix Zmartwychwstania" [trailer 2]

"Matrix Zmartwychwstania": Fabuła filmu

W filmie "Matrix Zmartwychwstania" grany przez Keanu Reevesa Neo wraca do Matriksa, zażywa niebieską tabletkę i spotyka się z terapeutą, który zwraca uwagę na to, że Neo nie potrafi odróżnić fikcji od świata realnego. Wraz z pojawieniem się postaci granej przez Abdula-Mateena II, Neo dowiaduje się, że świat realny, w którym żyje, jest tylko mirażem.

Głos lektora towarzyszący krótkim fragmentom filmu, w zależności od wyboru tabletki, próbuje przekonać, że aktualny czas - w zapowiedzi wyświetlona jest dokładna godzina, w której przeglądana jest strona - to jedyna pewna rzecz, bądź, że ta godzina jest bardzo daleka od prawdy.

We fragmentach filmu można znaleźć kilka innych interesujących smaczków. W scenie połykania przez Neo niebieskiej tabletki, w lustrzanym odbiciu widoczna jest jego o wiele starsza postać. Jest też znana z "Gry o tron" Jessica Henwick, która najwyraźniej wciela się w rolę żołnierki walczącej z maszynami. Większość scen inspirowana jest podobnymi z oryginalnego filmu z 1999 roku. Zobaczyć w nich można m.in. czarnego kota ze sceny z deja vu.



"Matrix Zmartwychwstania": Kogo zobaczymy na ekranie?

"Były na planie filmu 'Matrix 4' takie sceny, gdy tylko patrzyliśmy jak oniemiali na siebie z Yahyą Abdulem-Mateenem II. Te chwile, że chciało się powiedzieć 'Uszczypnij mnie'. Tak, Lana Wachowski tworzy naprawdę interesujące rzeczy na poziomie filmowej techniki. Tak samo, jak podczas kręcenia pierwszego 'Matriksa'. Myślę, że tym filmem po raz kolejny zmieni przemysł filmowy. Używamy takiego sprzętu, jakiego nigdy wcześniej nie widziałam. Myślę, że nie mogę powiedzieć nic więcej" - Henwick wyznała w wywiadzie dla portalu "Comicbook".



W filmie nie zobaczymy postaci granych przez Laurence’a Fishburne’a oraz Hugo Weavinga, czyli Morfeusza i Agenta Smitha. Pierwszy z nich nie ma pojęcia, dlaczego nie pojawił się w tym filmie, drugiemu na przeszkodzie stanęły inne zobowiązania zawodowe. Tym razem film reżyseruje sama Lana Wachowski bez udziału swojej siostry Lilly.



Wideo "Matrix Zmartwychwstania" [trailer]

Wśród pozostałych aktorów z oryginalnej trylogii, w czwartym filmie do swoich ról powrócą też Jada Pinkett-Smith, Daniel Bernhardt oraz Lambert Wilson. Lista aktorów, którzy dołączyli do popularnego cyklu jest imponująca. To Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Erendira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman oraz Christina Ricci.

"Matrix": 20 lat od premiery 1 / 6 Na zdjęciu: Laurence Fishbourne, Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss w filmie "Matrix" Źródło: East News udostępnij

