Premiera filmu "Matrix Zmartwychwstania" została zaplanowana na 22 grudnia tego roku. W tym samym czasie produkcja trafi też na platformę streamingową HBO Max w krajach, w których jest ona dostępna. Co rzadkie w przypadku hollywoodzkich filmów, dzieło Lany Wachowski w tym samym czasie będą też mogli oglądać kinomani w Chinach.

"Matrix" w chińskich kinach

Seria "Matrix" cieszy się wśród chińskich widzów dużą popularnością. Gdy jednak debiutowała w kinach, chiński rynek kinowy nie był tak znaczący jak obecnie. Z tego względu pierwsze dwie części "Matriksa" chińscy widzowie zobaczyli głównie na pirackich wydaniach DVD. Dopiero "Matrix Rewolucje" z 2003 roku był pierwszym hollywoodzkim filmem, który trafił do chińskich kin tego samego dnia, co na rynkach zachodnich. Wyświetlano go jednak zaledwie w dwunastu kinach w Pekinie i kilku innych w reszcie kraju.



Choć przed pandemią COVID-19 współpraca na linii Waszyngton-Pekin układała się poprawnie, co miało swoje przełożenie w liczbie premier hollywoodzkich filmów w chińskich kinach, aktualnie nie jest już tak dobrze. Jak zauważa portal "The Hollywood Reporter", sytuację komplikuje wzrost zamiłowania chińskich widzów do dzieł rodzimej kinematografii. Triumfy święcą tam lokalne produkcje.



Zanim 22 grudnia "Matrix Zmartwychwstania" trafi do światowej dystrybucji, już 7 i 8 grudnia film zostanie pokazany po raz pierwszy w niektórych amerykańskich kinach sieci IMAX. Film Lany Wachowski kontynuuje historię Neo i Trinity granych przez Keanu Reevesa i Carrie-Ann Moss dwadzieścia lat po tym, jak spotkali się w wirtualnym świecie wygenerowanym przez komputery.

