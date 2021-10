To, że film Lany Wachowski oficjalnie otrzymał już kategorię R, nie jest zaskoczeniem - poprzednie części tej serii miały taką właśnie kategorię wiekową. Powód także był podobny. W przypadku każdej odsłony cyklu wskazywano na przemoc oraz "trochę" wulgarnego języka. Dla fanów serii jest to jednak dobra wiadomość. Oznacza, że mogą spodziewać się filmu w stylu ukochanej trylogii.

Wideo "Matrix Zmartwychwstania" [trailer]

"Matrix Zmartwychwstania" nie dla dzieci

Otrzymanie kategorii R dla jakiegokolwiek filmu jest zawsze pozytywnie przyjmowane przez widzów. Do niedawna utarło się, że aby osiągnąć finansowy sukces, idealną kategorią dla filmu jest niższa kategoria wiekowa: PG-13 (do 13 lat w towarzystwie opiekuna). Chęć otrzymania takiej kategorii ograniczała filmowców, którzy musieli pohamować swoje zapędy w pokazywaniu krwawej przemocy, nie mówiąc już o niemal całkowitym braku wulgarnego języka. Kasowy sukces film "Deadpool" powoli zmienił jednak to nastawienie producentów.



O kategorii wiekowej filmu "Matrix Zmartwychwstania" poinformował portal "Film Ratings". Przypomniał też, że wcześniejsze części "Matriksa" otrzymywały kategorię R za tzw. "przemoc sci-fi", a w przypadku czwartej części serii argumentowano kategorię przemocą bez sci-fi. Dodatkowo druga i trzecia część dostały kategorię R za "krótkie treści erotyczne", czego też w przypadku uzasadnienia kategorii filmu "Matrix Zmartwychwstania". Fani nie doczekają się więc z pewnością żadnej sceny choć trochę erotycznej z udziałem gwiazd filmu: Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss.



"Matrix Zmartwychwstania": Kiedy premiera?

Powstaniu filmu "Matrix Zmartwychwstania" przyświecał zamiar ponownego wskrzeszenia słynnej serii. Pierwotnie produkcja miała pojawić się wyłącznie w kinach, ale pandemia COVID-19 sprawiła, że studio Warner Bros. zdecydowało się na dystrybucję hybrydową. Film trafi więc 22 grudnia tego roku jednocześnie do kin oraz na platformę streamingową HBO Max. Portal "Deadline" zapytał szefową Warnera o to, czy zmiana strategii dystrybucyjnej wpłynęła na ewentualne plany powstania piątej części "Matriksa". "Gdy tylko Lana Wachowski chce kręcić jakiś film, może na nas liczyć" - odpowiedziała Ann Sarnoff.

