Byli zakochani po uszy. Ich miłość zaczęła się dzięki znanej aktorce

Spotkali się dzięki... Maggie Gyllenhaal!

Maggie Gyllenhaal, starsza siostra Jake'a, spotkała Kristen na planie filmu "Uśmiech Mony Lizy" w 2002 roku. To ona przedstawiła piękną i utalentowaną koleżankę swojemu bratu. Szybko narodziła się pomiędzy nimi wyczuwalna chemia, co zaowocowało nowym związkiem w Hollywood. Oboje byli młodzi i podbijali świat kina. Ona miała 20 lat, on - 22.

Ich relacja szybko nabierała tempa. Zakochani zamieszkali razem i zaadoptowali owczarka niemieckiego, któremu dali na imię Atticus. Nie chowali się w cieniu, chętnie pokazywali się na wydarzeniach branżowych i czerwonych dywanach. Paparazzi wielokrotnie przyłapywali ich na mieście podczas wspólnych spacerów czy posiłków w restauracjach, a media obiegały zdjęcia, na których nie szczędzili sobie czułości.

Reklama

Nic dziwnego, że fani zaczęli dopytywać o zaręczyny i ewentualny ślub. Kristen pozostawała jednak przyziemna. "Jestem za młoda, żeby wyjść za mąż" - mówiła magazynowi "People" w 2004 roku. "Poważnie, mam 22 lata. To takie irytujące, że wywierają na mnie presję."

Bajka Kirsten Dunst i Jake'a Gyllenhaala nie trwała wiecznie

Być może to właśnie ta presja spowodowała, że po dwóch latach związku Jake i Kristen przestali się spotykać. Anonimowe źródła donosiły, że poróżniły ich charaktery i styl życia. Gyllenhaal był domatorem, a Dunst korzystała z życia w pełni. Być może to właśnie młody wiek był powodem, że związek się rozpadł.

Zdjęcie Kristen Dunst i Jake Gyllenhaal w 2004 roku / Stephen Lovekin / Getty Images

"Mam 24 lata i moje związki bywają niezwykle dramatyczne. Jestem w takim wieku, że nie do końca wiem, kim jestem, więc jak mogę wiedzieć, kim jestem w związku? Społeczeństwo wpaja nam wyobrażenia o tym, czym powinna być miłość i jak powinniśmy się zachowywać, a filmy mówią po prostu: facet zdobywa dziewczynę, facet traci dziewczynę, facet zdobywa dziewczynę ponownie. Ja podzielam tę ideę i myślę, że wielu młodych ludzi z mojego pokolenia zrobiło to samo, co doprowadziło ich do wielu nieszczęść" - wyznawał w wywiadzie dla "The Telegraph".



Jak wygląda życie miłosne aktorów dziś?

Aktorzy nigdy nie złożyli oficjalnego oświadczenia w sprawie rozpadu relacji, ale agent Gyllenhaala, Stephen Huvane, potwierdził wówczas, że para już nie jest razem. Przygarnięty przez nich psiak, Atticus, zamieszkał na stałe z Jake'em. "Kirsten i Jake pozostają najlepszymi przyjaciółmi" - powiedział Huvane.

Później w wywiadzie u Howarda Sterna Jake Gyllenhaal przyznał, że to on zawsze był powodem rozpadu swoich romantycznych relacji. Wyznał także, że w życiu był zakochany dwukrotnie. Jedną z jego miłości była właśnie Kirsten, która w 2022 roku wyszła za aktora Jesse'ego Plemonsa. Para doczekała się dwójki pociech.

Zdjęcie Jesse Plemons i Kirsten Dunst / Gareth Cattermole / Getty Images

Jake Gyllenhaal od 2018 roku pozostaje w nieformalnym związku z francuską modelką Jeanne Cadieu. Wcześniej umawiał się także z Taylor Swift, Alyssą Miller i Reese Witherspoon.

Zdjęcie Jeanne Cadieu i Jake Gyllenhaal / Matt Winkelmeyer / Getty Images

Zobacz też: Rozpoczął się sezon nagród. Jest polski akcent