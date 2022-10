"Broad Peak": Dom rodzinny Berbeków

Zakopane to rodzinna miejscowość Macieja Berbeki i miejsce, gdzie wspólnie z żoną Ewą Dyakowską-Berbeką żyli i wychowywali swoich synów. Ewa Dyakowska-Berbeka była malarka, graficzką i scenografką w Teatrze Witkacego w Zakopanem. Sztuka była dla niej swego rodzaju pamiętnikiem, w którym zapisywała ważne dla siebie chwile. Wśród nich liczne wyprawy swojego męża - Macieja Berbeki.



Obrazy zaprezentowane na muralu powstały w 2013 oraz 2015 roku i zostały osobiście wybrane przez braci Berbeków.



"Motyw górski zawsze pojawiał się w cyklu “W drodze", a najważniejszą częścią obrazu była postać, która idzie, odchodzi. Zdecydowaliśmy się, aby pokazać na muralu prace, które powstały już po wypadku naszego Taty. - mówią synowie Berbeków. Bardzo cieszymy się, że każdy będzie mógł zobaczyć te prace właśnie w naszym rodzinnym mieście - z górami w tle" - dodają.

"Broad Peak": Maja Ostaszewska o Ewe Berbece

Maja Ostaszewska, odtwórczyni Ewy Dyakowskiej-Berbeki, tak opisuje stosunek jej bohaterki do męża i jego zawodowej drogi oraz górskiej pasji:



"Ewa Berbeka, mimo że zdawała sobie sprawę, że niewiele brakowało, by podczas wyprawy w 1988 r. Maciej stracił życie, pozwoliła mu na kolejną potyczkę z górą ćwierć wieku później. Wiedziała, że wszelki opór jest pozbawiony sensu, że nie może go zatrzymać. Szanowała w Macieju jego ambicję i bezkompromisowość, ale też nieograniczone poczucie wolności, jaką dawały mu góry".

Zdjęcie Mural w Zakopanem / fot. Jan Wierzejski / Netflix / materiały prasowe

"Broad Peak": O czym opowiada film?

"Broad Peak" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Macieja Berbeki - legendarnego polskiego himalaisty, należącego do grupy słynnych Lodowych Wojowników, który pragnął zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. W 1988 roku, po nieudanej próbie zdobycia K2, Berbeka bierze udział w ataku na sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Nowy kierunek ekspedycji zmieni jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. 25 lat później, polski wspinacz dostaje kolejną szansę na stawienie czoła ośmiotysięcznikowi. "Broad Peak" to również wzruszająca historia miłości, jaka łączyła Maćka i Ewę Berbeków.

Wideo "Broad Peak": Ireneusz Czop o Macieju Berbece

"Broad Peak": Twórcy i obsada

Reżyserem filmu jest Leszek Dawid, a autorem scenariusza Łukasz Ludkowski. W roli głównej - Macieja Berbeki - zobaczymy Ireneusza Czopa, z kolei Ewą Dyakowską-Berbeką zagra Maja Ostaszewska. Ponadto w filmie występują również Łukasz Simlat, Piotr Głowacki oraz Tadeusz Sapryk.

Zdjęcie Mural w Zakopanem / fot. Jan Wierzejski / Netflix / materiały prasowe

Zdjęcie Mural w Zakopanem / fot. Jan Wierzejski / Netflix / materiały prasowe

