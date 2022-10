Trwają poszukiwania nowego aktora, który mógłby wcielić się w postać Jamesa Bonda . Jednocześnie Barbara Broccoli potwierdziła, że muszą "zmienić kierunek", w jakim zmierza wieloletnia seria.

"Kiedy zmieniasz aktora, musisz ponownie wyobrazić sobie kierunek, w jakim film będzie się rozwijał. Kiedy zatrudniasz aktora, masz nadzieję, że spędzisz z nim przynajmniej dekadę i nakręcisz z nim cztery, pięć lub sześć filmów" - podkreśliła Barbara Broccoli w rozmowie z magazynem "Empire". "Więc musisz przemyśleć: 'Jaka jest trajektoria? Co przyniesie ten aktor? Jak zamierzasz skierować serię w innym kierunku?'" - dodała.

Zdjęcie Michael G. Wilson i Barbara Broccoli / Alberto E. Rodriguez/Getty Images / Getty Images

Nowy James Bond? Producenci będą cierpliwi

Broccoli podkreśliła, że będą cierpliwi w poszukiwaniu następcy Daniela Craiga.

"Nie spieszymy się. Chcemy zorientować się, dokąd zmierzamy z serią i chcemy to zrobić, zanim zaprosimy kogokolwiek innego. Zaczniemy proces prawdopodobnie z (scenarzystami) Robem (Wade) i Neilem (Purvis) i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi" - siwetrdziła producentka.

Przypomnimy, że w zakończeniu "Nie czas umierać" James Bond poświęca swoje życie, by uratować najbliższych.

"To było niesamowite na premierze 'Nie czas umierać' z 4000 osób i można było usłyszeć wszystkich ludzi, ich oddech i bicie serca, mówili: ;To się nie dzieje...' I to się stało'. - wspomina Barbara Broccoli.