"Pamiętam, że w jednym momencie byłem podekscytowany Bradem. Nigdy wcześniej nie występował w takich kostiumach. Brad wszedł na plan, a mnie opadła szczęka, bo był niewiarygodnie piękny. Jestem hetero, ale pomyślałem sobie wtedy: mój Boże, ten facet jest oszałamiający! Czy mam jakiekolwiek szanse na ekranie, gdy obok mnie stoi ten piękny, piękny mężczyzna?" - wspomina Cox w wywiadzie z "Vanity Fair".

Ze wspomnień aktora wynika również, że rola w "Troi" Wolfganga Petersena była jedyną w całej jego karierze, o którą zabiegał. "Nigdy nie zabiegałem o nic. Zawsze zdawałem się na to, co przyniesie los. Wiedziałem jednak, że ta rola jest do wzięcia, a ja idealnie do niej pasuję. Z własnej woli poleciałem do Londynu, żeby spotkać się z Wolfgangiem. Skompletował wspaniałą obsadę" - ocenia aktor.

"Troja": Superprodukcja za 200 milionów dolarów

Nie tylko Brian Cox był zachwycony filmowymi kostiumami. Film Petersena został nominowany do Oscara właśnie w kategorii dla najlepszych kostiumów. Musiał jednak uznać wyższość kostiumów z innego historycznego filmu - "Aviatora" Martina Scorsese.

Zdjęcie Brian Cox w filmie "Troja" / WARNER BROS. / ALEX BAILEY / East News

Scenariusz "Troi" z 2004 roku oparty został na motywach "Iliady" Homera. Nakręcone za blisko 200 milionów dolarów widowisko historyczne zarobiło w kinach niecałe pół miliarda dolarów, co w momencie premiery dało mu 60. miejsce na liście najbardziej kasowych filmów wszech czasów. Oczekiwania po nim były jednak dużo większe. W filmie wystąpili również Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brendan Gleeson oraz Rose Byrne.



