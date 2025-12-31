"Whiplash": ponadczasowy hit

Jeszcze dzisiaj pożegnamy się s prawdziwym filmowy arcydziełem. Kolejny Oscarowy hit znika z Netfliksa i zostały nam już ostatnie godziny, by jeszcze nadrobić ten seans.

Andrew (Miles Teller) to młody perkusista, który stara się osiągnąć doskonałość. Fletcher, wykładowca prestiżowego konserwatorium (JK Simmons) jest bardzo wymagającym nauczycielem. Jego metody dydaktyczne są okrutne; zmusza uczniów do nieludzkiego wysiłku, często poniża. Andrew jest gotowy na wszelkie poświęcenia, aby stać się muzykiem idealnym. Przejmujący obraz pokazujący ludzką determinację w dążeniu do ideału.

Reklama

Za reżyserię odpowiada Damien Chazelle i współpracowali z nim m.in. Jason Blum, Helen Estabrook i Michel Litvak. Film "Whiplash" miał premierę w konkursie na Festiwalu Filmowym Sundance 16 stycznia 2014 roku, jako film otwierający festiwal, gdzie zdobył Nagrodę Publiczności w kategorii Dramatycznej oraz Nagrodę Główną Jury w kategorii Dramatycznej.

Na 87. ceremonii rozdania Oscarów film otrzymał pięć nominacji i trzy statuetki - za najlepszy montaż, najlepsze efekty dźwiękowe oraz najlepszą rolę drugoplanową dla J. K. Simmonsa.

W pierwotnym okresie wyświetlania w kinach zarobił 50 milionów dolarów przy budżecie 3,3 miliona dolarów.

"Whiplash": ostatni dzwonek!

Produkcja zniknie z Netflixa 31 grudnia.