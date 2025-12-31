Spektakularne sceny akcji. Kinowy hit zobaczysz dziś za darmo!

"Venom": ekscytująca zabawa do ostatniej minuty. O czym opowiada film Marvela?

"Venom" to opowieść o jednej z najbardziej złożonych postaci Marvela, która wychodzi z cienia, wchodząc w ciało i osobowość Eddiego Brocka (Tom Hardy). Jako dziennikarz, Eddie próbował zdemaskować niecne działania słynnej firmy Life Foundation, prowadzonej przez naukowca Carltona Drake'a (Riz Ahmed). Przez lata stało się to jego obsesją, zniszczyło mu karierę oraz związek z Anne (Michelle Williams). Kiedy jeden z eksperymentów Drake'a - obcy Venom, scala się z ciałem Brocka, ten otrzymuje supermoce i zdolność robienia wszystkiego, czego tylko zapragnie.

Wynaturzony, mroczny, nieprzewidywalny Venom w ciele Brocka sprawia, że Eddie próbuje zapanować nad nowymi mocami, choć jednocześnie są one kuszące i inspirujące. Jeden i drugi starają się przejąć kontrolę nad sobą nawzajem i dostać to, czego chcą, coraz bardziej spajając się ze sobą.

Reżyserem filmu jest Ruben Fleisher ("Gangster Squad. Pogromcy mafia"), a za jego scenariusz odpowiedzialni są Scott Rosenberg ("Jumanji") i Jeff Pinker ("Niesamowity Spider-Man 2"). Venom po raz pierwszy pojawił się w komiksie "The Amazing Spider-Man" w 1984 roku. Jest jednym z głównych przeciwników Spider-Mana i zarazem pozaziemską formą życia, która potrafi żyć w symbiozie z człowiekiem.

"Venom" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Venom" zostanie wyemitowany dziś, 31 grudnia o godzinie 18:45 na antenie Super Polsatu.

