Pozornie niewinna zabawa, którą z nudów rozpoczyna grupa odciętych od świata i telefonów znajomych, zamienia wspólny weekend w odjechany, jaskrawy i nieprzewidywalny horror.

"Bodies Bodies Bodies": Odjechany horror ze studia A24

W tej wybuchowej mieszance od studia A24 zobaczymy m.in. Marię Bakalovą , gwiazdę "Kolejnego filmu o Boracie" i Pete’a Davidsona ("Legion samobójców", Saturday Night Live). Autorką kawałka "Hot Girl" promującego film jest gwiazda pop Charli XCX znana m.in. z hitów "Boom Clapl", "I Love Itl" and "Boys".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bodies Bodies Bodies" [trailer] materiały prasowe

Grupa znajomych spędza weekend w oddalonej od cywilizacji luksusowej posiadłości. Kiedy tracą zasięg i nie mogą korzystać z telefonów, z nudów rozpoczynają niewinnie brzmiącą grę. Jedna osoba jest mordercą, a reszta musi odgadnąć jego tożsamość. Nie spodziewają się jednak, że wśród nich kryje się prawdziwy zabójca. Od tego momentu impreza toczy się bardzo, ale to bardzo nie tak, jak powinna.

"Bodies Bodies Bodies" to kolejny odjechany horror spod strzechy studia A24, na który wszyscy czekają. Historia pozbawionej zasięgu paczki znajomych, która rozkręca imprezę grą w stylu "Mafii" i "Among Us" to świetna zabawa także dla samych krytyków: "Zajeb**** historia bogatych dzieciaków pozbawionych Wi-Fi, które pogrążają się w krwawym szaleństwie z pianą na ustach" - zachwyca się Indiewire. "Dziki i pokręcony" - ocenia serwis IGN. "Zaleje was zimny pot i dawka odjechanego humoru" - czytamy w The Playlist.

"Bodies Bodies Bodies" w kinach od 9 września.

